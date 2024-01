Otro mundialista de Brasil 2014 apoya a Christian Bolaños sobre críticas a Selección de Costa Rica

Michael Barrantes fue claro sobre quiénes son los que deben llegar a la Selección de Costa Rica. (JAVIER SORIANO)

Christian Bolaños, exjugador del Saprissa y la Selección de Costa Rica, es de esas personas que siempre ha dicho de frente lo que piensa y cree aunque a algunos les incomode.

Desde que se retiró de la Tricolor, tiempo antes de colgar los tacos, no se anduvo por las ramas para hablar.

Disputar tres copas del mundo (2006, 2014, 2018) le dio credibilidad para realizar críticas puntuales como, por ejemplo, la sencillez con la que considera ahora se llega a la Sele con respecto a otros tiempos de los que él formó parte.

“Los tiempos han cambiado y lo que le sucede a la selección nacional no es de ahorita, es de hace muchos años y las personas encargadas tienen que empezar a hablar más de fútbol, hay que regresar a las bases y premiar a los que lo han hecho bien, el técnico tendrá su estilo y llamará a los que crea convenientes. Antes llegar a la selección era un premio y ahora lo que se ve es otra cosa”, dijo.

Las críticas de Bola las comparte otro jugador de Brasil 2014, el volante Michael Barrantes, quien no se anduvo por las ramas para respaldar las palabras de su amigo y excompañero.

“Es que vea quién es el que dijo eso y sí lo dice es porque tiene demasiada experiencia y recorrido; sufrió no sé cuánto para poder estar en la selección, mi persona también y si él lo dice es por algo. Esas palabras yo las respaldo a cabalidad, 100 x 100 completas, no solo porque sea mi amigo, sino porque además fue un gran profesional que nos dio muchísimo y siempre representó bien a Costa Rica”, dijo.

Barrantes afirmó que dice lo que dice pensando en el bien del fútbol nacional y no porque le haya quedado alguna clase de resentimiento o pique.

“No sé si será un tema de generación o será más de decisión de las personas que están a cargo de la Selección o en la Federación, pero bueno, es un tema muy polémico, muy difícil, que ahora muchos van a decir que Michael está hablando de más porque no fue tomado en cuenta y bla, bla.

“Lo vuelvo a repetir, si Christian, mi amigo lo dijo, tiene razones porqué decirlas y creo que no hay nadie que pueda poner en tela de duda eso”, añadió.

Llamar a los mejores

A Michael le consultaron, como un ejemplo, sí le sorprendió no ver a su compañero Leonel Moreira en la lista de la Sele para el amistoso ante El Salvador aunque pasa un muy buen momento.

“Con el tema de la Selección tengo muchos años de no hablar, de no meterme, hace mucho tiempo no soy parte de ella, respeto a quienes toman la decisión, pero la Selección siempre ha sido y debe ser el lugar donde llaman a los que mejor ritmo tienen.

“No sé cuál es el criterio de la gente y los que toman decisiones para las convocatorias y no quiero que digan que yo ya estoy metiendo a Leo o al otro compañero, porque no soy nadie para meter a nadie en la Selección. El rendimiento de cada uno habla por sí solo y creo que muchas veces no se ha hecho una convocatoria a partir de rendimiento. Si queremos cambiar y ayudar al fútbol nacional a crecer tenemos que empezar a llamar a los que tienen mejor rendimiento”, finalizó.