Ousmane Dembelé se llevó el Balón de Oro 2025 al ganarle al gran favorito del fútbol español

Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro 2025. (FRANCK FIFE/AFP)

En una decisión que impactó al mundo del fútbol, el francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025, premio que consigue por primera vez en su carrera.

En el segundo lugar quedó el español Lamine Yamal, quien como campeón de Liga con el FC Barcelona y al ganar la Eurocopa con España también sonaba fuerte su nombre, quien sí ganó el trofeo Kopa a mejor jugador sub-21.

En la última temporada, Dembelé ganó cinco títulos: Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa (ya en el comienzo de la 2025/2026). Las cuatro primeras coronas son lo que se tomaron en cuenta para darle el máximo trofeo del fútbol.

En la temporada 2024-2025, jugó 53 partidos, marcó 35 goles y dio 16 asistencias, cifras con las que tuvo un caso lo suficientemente sólido para a sus 28 años llegar a la cúspide de su carrera.

Ousmane Dembelé ganó su primer Balón de Oro. (FRANCK FIFE/AFP)

Antes del inicio de la ceremonia en el Theatre du Chatelet de París, donde la revista France Football dio su tradicional trofeo, el director deportivo del PSG, Luis Campos, fue muy enfático en los merecimientos para el atacante.

“Si Ousmane no gana el Balón de Oro es porque las personas que votaron no tienen la competencia para votar por el Balón de Oro”, dijo Campos. Incluso fue por más al decir que si Dembélé “se llamará Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no habría discusión”, tiró.