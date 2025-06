Pablo Arboine detalla lo complicada que fue su relación con la afición de Saprissa al inicio

El defensor de Saprissa Pablo Arboine contó lo dura que fue relación con los aficionados morados al inicio. John Durán. (JOHN DURAN)

El defensor Pablo Arboine reconoció que sus primeros días en Saprissa fueron muy duros, por la tensa relación que había con los fiebres morados.

El jugador limonense dio una entrevista en el programa “Los Saprissa”, en donde habló de su regreso a la casa tibaseña luego de su paso por Sporting.

Arboine llegó al Monstruo en el 2022, procedente del Santos de Guápiles y con la camisa de la “S” consiguió el tetracampeonato, al obtener los títulos 37, 38, 39 y 40.

“En el primer partido con Saprissa cometí una falta de penal (contra Pérez Zeledón) y pensé en lo que se me venía cuando fuera a Tibás. Al tercer o cuarto partido me expulsaron, peor no podía ser, y en la sexta fecha Jeaustin (Campos, entrenador) conversó conmigo y me dijo que tuviera calma.

“Recibí consejos de amigos, que me decían que no viera redes, pero al inicio fue imposible, cuando uno siente el daño seguía de necio viendo comentarios, la gente no tenía un buen concepto de mí y me fui ganando el respeto, poco a poco, en la cancha. Fui ganando seguidores en Instagram y ahí uno mide el apoyo, no veía comentarios buenos ni malos y cuando me fui a Sporting recibí unos 900 mensajes de aficionados”, afirmó.

Feliz regreso

El zaguero se incorporó a la pretemporada del club y afirmó cómo vive su regreso con la chema morada.

“Me siento contento de volver a la que es mi casa, estar de nuevo con los compañeros, entrenando y trabajando para construir el sueño que es la 41. Sporting ayudó mucho a que se diera el regreso y Paulo (Wanchope) me preguntó si quería volver.

“Vuelvo con el 3, gracias a Dios nadie tomó el número y he usado el 3 por la fecha de mi nacimiento, si no estaba, pensaba usar el 21 que es la fecha de aniversario, pero ya está.

“El 8 es la fecha de nacimiento de mi hija, pero la tiene el Loco (David Guzmán) y jamás, y es un número que no usa un defensor, llamé a los utileros a ver si estaba mi número”, contó entre risas sobre su chema.

Pablo contó que antes de llegar al Sapri, hace 3 años, había recibido una oferta de un equipo de Ecuador, pero pudo más el amor por el morado y blanco.

“Conversé con mi esposa, es un sueño que quería cumplir y las negociaciones fueron rápidas, duramos alrededor de 3 semanas, afinar detalles y poco a poco fui ganándome las renovaciones, me hacía ver que estaba trabajando”, expresó.

Pablo y el ADN morado

Uno de los temas de los que conversó el defensor de 27 años fue sobre el ADN morado y confirmó que existe.

“Sí se siente, se contagia y desde que uno llega los capitanes le hacen saber lo que es el ADN, la responsabilidad de defender este escudo. Es difícil de explicar, pero los que hemos estado podemos sentirlo y es algo real”, dijo.

Y como parte de la entrevista, compartió cuál fue el título más significativo que de los que ganó con el Monstruo.

“En las semifinales contra Alajuelense, camino al título 37, tuve la dicha de anotarle a la Liga, fue algo increíble y luego jugamos la fase final y gran final contra Herediano.

“Ganamos el primer partido de la fase final, nosotros sabíamos que íbamos a ser campeones, no estábamos relajados, pero sabíamos que teníamos el partido en la bolsa. Era la primera final, la jugamos a estadio lleno y lo que transmiten los líderes del equipo es especial”, comentó.