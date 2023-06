Pablo Arboine llegó de última hora a la Sele y ahora será capitán ante Guatemala

El defensor del Deportivo Saprissa Pablo Arboine pasó de ser el jugador llamado de última hora a convertirse en el capitán de la Tricolor, al menos para el partido amistoso de este jueves ante Guatemala.

Costa Rica enfrentará a Guatemala a las 9 de la noche en Carson, California, como parte de la preparación para la Copa Oro y Arboine está feliz por la oportunidad.

Pablo Arboine pasa gran momento. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

“Estoy feliz por este último año que he tenido con el Deportivo Saprissa y por la oportunidad que se me presenta ahora con la Selección. Se me va a dar la oportunidad de jugar y eso me llena de mucho orgullo, creo que para todo jugador, el máximo motivo de orgullo es la Selección.

“Espero hacer un buen partido a nivel individual y a nivel grupal sacar el resultado que es lo más importante”, expresó Arboine, en conferencia de prensa.

“Guatemala ha mejorado mucho, ha demostrado buen fútbol, que es un equipo aguerrido y de buen tratamiento de balón. Para la Copa Oro, el objetivo es claro, quedar campeones. Tenemos que ir paso a paso para lograr el objetivo”, dijo.

Arboine es uno de los cuatro jugadores morados que estarán en la formación titular ante Guatemala, siendo el club que aporta más titulares a la Sele para esta mejenga. Costa Rica alineará de la siguiente forma:

La Sele está lista para enfrentar a Guatemala.

En la portería estaría Kevin Chamorro, con Keysher Fuller y Jefry Valverde por los costados y tres centrales, Kendall Waston, Pablo Arboine y Francisco Calvo.

En el medio campo formaría con Wílmer Azofeifa y Cristopher Núñez por el centro y en los costados Aarón Suárez y Diego Campos. Anthony Contreras sería el único hombre en punta.

De esta forma, Saprissa aportaría cuatro seleccionados (Chamorro, Waston, Arboine y Valverde), Herediano dos (Fuller y Contreras), Alajuelense uno (Suárez), San Carlos uno (Azofeifa) y tres son legionarios (Calvo, Núñez y Campos).