Pablo Arboine nos confesó una locura que hizo por amor

Para Pablo, esta foto resume lo mejor de su vida: su familia. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Pablo Arboine habló largo y tendido con La Teja y, entre lo mucho que nos contó, nos dio detalles de su vida que pocos conocen, como las locuras que hizo para conquistar a su esposa Carolina Estribí y lo que ha sido su aventura como el papá de Esmay.

Si quiere conocer más de su faceta como futbolista y su amor por el Deportivo Saprissa, esos temas los tocamos en la primera parte de esta entrevista, que puede leer en www.lateja.cr.

Acá todo lo que nos dijo del gran amor que le tiene a su familia:

- ¿Cómo le ha ido en su faceta como esposo?

Ha sido algo difícil. Llegar a convivir con una pareja, cuando uno había estado un cierto tiempo solo, es algo nuevo y complicado, pero nos ha ido muy bien.

Nos hemos complementado con las cosas de la casa, a mi me gusta barrer y limpiar, no me gusta lavar trastes, ella lo hace, por ahí muchas veces nos turnamos en los quehaceres, esa mancuerna ha sido buena.

- ¿Y en la cocinada?

La verdad me ha ido muy bien, cocino todo tipo de comida caribeña que aprendí de mis amigos y viendo a mi abuela, me gusta hornear, hacer budín que mi familia hace en Siquirres, ellos venden pati, pan bon y cocadas.

Viendo a mi tía, después empiezo a travesear y me queda bien. Aveces cuando llegan mis amigos a la casa me piden que les haga costilla o pollo con coco, rice and beans. Ahora en vacaciones, que algunos llegarán, me dijeron: ‘Mae haga esas cosas’.

- ¿Cómo conoció a su esposa Carolina?

La conocí por redes sociales, por Instagram, hace siete años, desde ahí empezamos una relación de amistad, conforme nos fuimos conociendo llegamos a estar juntos.

- ¿Cómo hizo para enamorarla?

Fue muy difícil, porque ella tenía un carácter complicado, entonces fue como encontrar las palabras perfectas para enamorarla, hacerla reír, darle bromas y todo ese tipo de cosas.

- ¿Qué fue lo más loco que hizo por ella?

Caminar de la terminal de buses Caribeños en San José a San Pedro. Cuando la conocí estaba empezando en el fútbol y no tenía un buen salario, en ese momento le dije que iba en un taxi, que había mucha presa, pero era mentira, yo iba caminando con tal de verla.

Ella me decía que cuánto me iba a cobrar ese taxi, le decía que no sabía, que la maría iba altísima, pero ella decía que me bajara para que me pidiera un Uber, entonces le decía que no mientras iba caminando y sudando, cuando llegué al apartamento estaba todo sudado.

A Caribeños llegué a las 6 p.m., que venía de Siquirres, fui llegando a San Pedro pasadas las 7 p.m.

- ¿Cuál es el papel de ella para apoyarlo en su carrera futbolística?

Ha sido muy importante, es el jalón de orejas más inmediato que tengo cuando hago un error. Siempre se lo he dicho y se lo agradezco mucho, que nunca me diga lo que uno tal vez quiere escuchar, que me diga las cosas como son.

LEA MÁS: Pablo Arboine: “Saprissa era un sueño que quería cumplir desde niño”

El defensor de Saprissa contó que su esposa lo ha ayudado a controlar su temperamento.

- ¿Y en su faceta de papá cómo le ha ido?

Excelente, porque fue algo que queríamos desde hace mucho tiempo, no se había presentado la oportunidad antes, la bebé fue 100% planeada. Siempre le dije que cuando llegara el día que estuviera embarazada, me hiciera una sorpresa.

Ese día me andaba cortando el pelo y me pasaba llamando, nunca lo hacía, me decía que si ya venía, yo respondía que esperara, la noté extraña.

Cuando llegué a la casa, vi una cajita y una sorpresa, pensé que era por el aniversario de novios, cuando la abrí era porque estaba embarazada y no pude contener las lágrimas.

- ¿Qué estaba haciendo cuando su hija Esmay nació?

Fue complicado, tres días antes ella (Carolina) rompió la fuente, estaba dilatando y no podíamos dormir, íbamos al hospital y la devolvían.

Teníamos partido en Guanacaste, en ese momento hablé con el profesor y le pedí permiso para no poder ir al partido porque mi hija estaba cerca de nacer, gracias a Dios me dieron la oportunidad.

En ese momento estaba mi compañero de equipo Douglas Forvis, que nos ayudó muchísimo con la bebé, anduvo conmigo por todo lado, casi se desmaya al ver a mi esposa en el carro.

A ella la internaron como a las 5 a.m. Me sacaron del hospital, entonces me fui a una panadería que estaba al frente y me quedé dormido en las sillas. Cuando me levanté, el local estaba lleno y seguro pensaban que andaba de fiesta, pero en verdad fueron tres días sin dormir.

Mi esposa después me llamó para que entrara y al final tuvo que ser cesárea. Algo que me marcó mucho fue que una pared nos dividió y yo escuchaba todo, eso me llenó mucho.

Pablo Arboine se ha ido acostumbrando a las muestras de cariño de los aficionados. Foto: Milton Montenegro

- ¿Cuál es el ejemplo que le quiere dar a ella?

De un papá responsable, trabajador, que siempre quiere dar la cara por su familia y que lucha por ellos para que nos les falte nada.

- A Pablo le dicen: Tiene una tarde para tomarse un café y conversar con una persona, ¿a quién escogería y por qué?

Con mi esposa, nos llevamos muy bien y nos encanta compartir mucho entre nosotros, ambos somos caseros y tratamos de compartir el mayor tiempo posible, siempre la escogería a ella para compartir ese momento.

- Si tuviera que resumir su vida en los tres mejores momentos, ¿cuáles serían?

Los tres momentos serían el nacimiento de mi hija, ahí se resume todo.