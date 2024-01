Pablo Brenes opina sobre la posibilidad de que Keylor Navas regrese al Saprissa

Pablo Brenes jugó por tres años en el Deportivo Saprissa.

Pablo Brenes fue el invitado del capítulo más reciente del pódcast de La Teja “La Cueva de los Morados”, donde contó varias anécdotas que tuvo como futbolista, entre ellas las que vivió junto a Keylor Navas cuando el arquero daba sus primeros pasos en Saprissa y hasta habló si lo visualiza volviendo al club en el futuro.

Gracias a que ambos son de raíces generaleñas, se dio el inicio de una gran amistad entre ambos, que con el paso de los años se mantiene.

“Cuando llegué al Saprissa (2005), Keylor Navas era el tercer portero, ambos somos de Pérez Zeledón, a veces en los ratos libres nos íbamos para allá en el mismo carro, una vez le pregunté: ‘¿por qué no se va a vivir conmigo?’ y me respondió: ‘sí, la verdad es que me queda bien’.

“Vivió conmigo por dos años, imagínese la cantidad de anécdotas que vivimos juntos, Keylor es una persona superalegre, al principio cuando llega al camerino es callado, humilde y trabajador, pero cuando agarra confianza es un chingue”, relató Brenes.

Esa buena relación le permitió describir cómo Navas se gana la confianza de los camerinos donde ha estado y cómo una vez estuvo cerca de jugar con la S, pero como jugador de campo.

“En los camerinos pesados donde ha estado, se ha ganado la confianza de los líderes y hablan bien de Navas, porque él es el que baila, vacila con los demás compañeros, desde que estábamos en Saprissa sabíamos que era un porterazo, pero no imaginamos el nivel que alcanzó.

“En Saprissa atajaba José Francisco Porras por su gran nivel y por derecho de piso, pero Keylor tenía todo para atajar desde sus inicios por sus grandes capacidades, también es muy bueno con los pies. Nosotros hacíamos la mejenga del queque y lo escogían a él antes que a otro compañero para jugar, incluso en un partido en Centroamérica, el técnico en ese entonces Hernán Medford pensó ponerlo como delantero”, contó.

¿Es posible que Keylor regrese al Saprissa?

Ya que en los últimos tiempos se volvió moda que grandes figuras de un club en la parte final de su carrera regresen al equipo de sus amores, por lo que le preguntamos a Pablo, que conoce bien al guardameta, si ve posible que en un futuro regrese a San Juan de Tibás y respondió que lo ve complicado, pero tampoco imposible.

“Siento que va a costar, Keylor es un jugador que gana un millón de euros al mes, su estilo de vida es para que se vaya a Estados Unidos o Arabia, y jugar en Saprissa sería como un capricho, como está haciendo Javier “Chicharito” Hernández con el Chivas de México, lo veo complicado, ya que hay equipos que lo desean y pagarían mucho dinero”, contó.

Pocos cambios

Brenes recalcó que Keylor pese a los grandes cambios que ha tenido a lo largo de su vida, conserva muchos de los valores que le conoció desde que era un chamaco en el Sapri.

“Lo considero un gran amigo, sé que le puedo mandar un mensaje por teléfono y me lo responderá sin problemas, en diciembre del año pasado cumplió años y estuvimos hablando. Aunque uno sabe que está a otro nivel, su humildad ha sido la misma y se mantiene fiel a sus amigos.

“Hace tres años tuve la oportunidad de ir a París, le puse un mensaje para ver si pasaba a saludarlo, me dijo que sí, lléguese a este lugar, fui al estadio y me regaló su camiseta”, finalizó el exjugador morado.