Pablo Gabas hace un recorrido por sus cinco años en televisión con lindas fotografías

Pablo Gabas es una de las caras más reconocidas del programa Conexión. (JOHN DURAN)

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense Pablo Gabas está de manteles largos, pero no por su cumpleaños, sino porque este lunes cumple cinco años de trabajar como comentarista deportivo.

Lo celebró con bombos y platillos en redes sociales por medio de un posteo en Instagram que dijo unas palabras y compartió fotografias que a muchos les traerá buenos recuerdos.

“Vine por unos días y hoy cumplo cinco años… A pesar de que lo mío había sido el fútbol toda la vida, tuve que reinventarme para poder meterme y empezar camino en un espacio en el que descubrí que la disciplina era fundamental para crecer, hábito que había hecho mío hace muchos años y que ahora más que nunca puedo valorar como un tesoro!”, decía una parte del posteo.

En dicha publicación, subió varias fotos con muchos compañeros, otros que ya no están como don Manuel Antonio “Pilo” Obando y hasta un video donde se quejaba que su esposa no deja a sus hijos ver Conexión Fútbol con tal no se levantaran tarde al otro día para ir a la escuela.

Pablo Gabas tuvo el honor de trabajar junto al ya fallecido Pilo. Tomadas de Instagram

En su paso por la tele sus hijos han estado presentes. Tomadas de Instagram

Hasta una vez se quejó porque a sus hijos no los dejan ver Conexión. Tomadas de Instagram

Ya no. están tan pequeños, van creciendo muy rápido. Tomadas de Instagram

Se le juntó el ganado: la tele, el Morera y sus pequeños hijos. Tomadas de Instagram

Hay que decirle, Gabas se le juegan en tele tan bien como lo hacía en la cancha. Tomadas de Instagram