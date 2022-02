Pablo Gabas les reclamó a los jugadores manudos que dijeron: “no pasa nada” por perder el clásico

Pablo Gabas dijo muchos cosas que los aficionados manudos querían decir. (Rafael Pacheco Granados)

Pablo Gabas, excapitán e ídolo de Alajuelense, no se anduvo por las ramas para señalar lo que considera unas declaraciones inadmisibles por parte de dos jugadores manudos después de perder el clásico del pasado domingo.

Carlos Mora y Giancarlo González dijeron luego del partido: “no pasa nada”, a pesar de que perdieron otra vez ante el Saprissa y esta vez en el último minuto. Esta justificación le calentó la sangre al tico-argentino según lo confirmó en las declaraciones que dio este lunes en el programa “Conexión Fútbol” de canal 11.

“Me veo reflejado en los colores de Alajuelense, en donde estuve 14 años y todos saben lo que quiero al conjunto, ahí me formé y pude realizar todos mis sueños y muchas cosas más, pero vieras lo que me dolió algo, porque podés perder y ya está, se puede perder contra un Saprissa que venía a menos y una Liga que no jugó su mejor partido, eso puede pasar.

“Pero que dos jugadores de la institución salgan a decir esas cosas, vieras que me dolió y te voy a explicar por qué. Hubo familias que gastaron más de ¢50 mil para llevar a sus hijos, a su esposa, a su abuela, a su tío al Nacional y seguramente ese dinero hoy les está faltando para algo o dejaron de hacer algo con ese dinero”, dijo Pablo.

Para Gabas, los jugadores tienen que ser más conscientes con ese tipo de declaraciones porque es jugar con los sentimientos de los aficionados.

“No podés jugar con el sentimiento, con el cariño, con el amor de la gente por el club. ¿Cómo los días anteriores salen los jugadores a decirles que compren entradas y después del partido dicen que no pasa nada?”, tiró de manera dura.

Mientras daba su opinión, otros exjugadores como Alonso Solís y Hernán Medford asentían lo que decía el che.

“Ahí una palabra que es media fuerte acá, pero que es como decir que todo vale nada. A mí me dolió tanto porque el no pasa nada, significa que entonces vas a perder un día, vas a ganar otro y así no es. Jugás contra el clásico rival y hubo gente que la pasó muy mal.

“Decir que son los mismos tres puntos es mentira. Ganarle a Pérez Zeledón no tiene ni comparación con ganarle a Saprissa y acá está el señor Solís que nos podemos morir de las ganas por jugar otro clásico más y reventarnos a patadas, porque así va a ser, así son los clásicos. ¿Cómo valen los mismos tres puntos? Eso no se lo pueden decir a la gente los jugadores con la camiseta rojinegra fundida en el pecho”.

Para Gabas, además, la Liga no viene jugando bien desde el partido contra Pérez Zeledón y destacó que a Cartago le ganó más por el error rival que por mérito propio y que en el clásico se acordó de jugar los últimos diez minutos, pues no propuso el juego, algo que debió hacer.