Pablo Guzmán reveló si confía en la llegada del Machillo a Alajuelense previo al clásico nacional

Pablo Guzmán reveló si confía en el Machillo en Alajuelense previo al clásico nacional. (Marvin Caravaca)

Pablo Guzmán, director de deportes de Repretel, reveló si confía en Óscar “el Machillo” Ramírez al mando de Alajuelense previo al clásico nacional.

En el programa de este lunes de 120 minutos, los comentaristas aprovecharon para dar su opinión del partido, así como del debut del entrenador rojinegro.

El Machillo Ramírez fue presentado este domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo sí siento que hay que llevarla al suave, Óscar Ramírez no tiene una vara mágica para poner a los jugadores que han estado sin ganas a resolver esto de un día para otro. Él con pura energía positiva y pura hablada bonita no le va a levantar el nivel a algunos.

“Los puede motivar, pero es que yo hablo de nivel bajo, por eso digo: ‘yo sí creo que puede venir una era diferente en Alajuelense’, pero llevo las cosas con calma y no me parece que lo van a conseguir en tres días, me sorprendería si hoy lo consigue”, mencionó el comunicador.

Este domingo, el Machillo fue presentado como técnico manudo, en el Morera Soto, y desde su llegada, la afición ha mostrado mucha esperanza de revivir los triunfos que logró en el pasado con el equipo.