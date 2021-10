Pablo Izaguirre: “El currículo de Rudé está un poco inflado”

Albert Rudé, el nuevo director técnico de La Liga tiene un reto importante con el León. Foto: Rafael Pacheco. Albert Rudé, el nuevo director técnico de La Liga tiene un reto importante con el León. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense arrancará este lunes con la era de Albert Rudé como entrenador en jefe, un puesto que es una experiencia nueva para el español, de 34 años, pues nunca ha dirigido en primera división.

Pero su inexperiencia no es el único problema, ya que según el exjugador erizo Pablo Alejandro Izaguirre el currículo del español no es como lo pintan, a pesar que que se informó que breteó como asistente técnico del técnico uruguayo Diego Alonso en los clubes mexicanos Pachuca y Monterrey, así como en el Inter Miami de la MLS.

El diez argentino, que se volvió un ídolo para los manudos, nos contó que Rudé en efecto fue asistente de Alonso, pero no era su mano derecha, sino que tenía un puesto de analista de metodologías.

Izaguirre conoce cómo está el asunto, porque el asistente número uno del charrúa en esos clubes fue el argentino Claudio Arzeno, con quien él jugó en el club Independiente al inicio de su carrera y con quien mantuvo una amistad con el paso del tiempo.

“Yo no sé si Agustín Lleida estaba convencido de llevar a Luis Marín, pero sí a (Andrés) Carevic y ahora a Rudé, a quien no lo conozco. Me parece que es muy estudiado metodológicamente, pero siento que sí se infló un poquito su currículo, porque el asistente uno en Pachuca de Diego Alonso siempre fue mi excompañero Claudio Arzeno, con quien todavía tengo relación e incluso este sábado hablamos.

“Quizás a nivel de currículo lo infló un poco, pero eso no quiere decir que no sea muy preparado. A veces los currículos se inflan y la junta directiva de la Liga, posiblemente no se tomó el tiempo de analizar o comprobar bien eso”, explicó el argentino.

Izaguirre comentó que el protagonismo de Rudé, no era en el terreno de juego, sino más que debía dedicarse al análisis, aspecto en el que el originario de Cataluña es muy fuerte.

“Rudé es un metodólogo de primer nivel, es espectacular en lo que hace, pero el asistente no era él, lo único que dirigió fue una sub-17 en Querétaro (México). A veces la gente cree que uno habla tonteras, pero yo hablo con hechas y de personas que conozco, porque fueron mis compañeros y eran los más cercanos a Alonso. Albert Rudé también estaba con ellos, pero no era el asistente número uno.

“Albert era un segundo asistente, pero más tirado a la parte metodológica, él se encargaba de los videos, del análisis del rival, que me parece que también es un componente buenísimo, pero el que trabajaba en cancha parando el equipo era Claudio”, insistió Izaguirre.

Pablo Alejandro recordó las épocas en las que venían argentinos a jugar a Costa Rica y un montón decían que habían jugado con Boca Juniors o River Plate o hasta que conocían a Diego Maradona, cosas que antes sin Internet era muy complicado de comprobar.

Pero ahora, mediante algunas búsquedas, se pueden comprobar todos esos atos, como lo hicimos con la información que nos proporcionó Izaguirre y nos dimos cuenta que tenía razón, Arzeno era el asistente principal de Alonso y sale en muchísimas fotos a su lado o celebrando títulos.

“Todos los argentinos decían que conocían a Maradona, como si fuera algo superfácil, pero no era algo tan sencillo. Lo decían porque era difícil comprobar lo contrario. Hay cosas que no son exactamente verdad. Igual para qué voy a inventarme esto si con buscar en Internet cualquiera ya me desmiente, rapidito te la descubren”, dijo.

Arzeno de hecho como pudimos constatar, incluso atendía algunas conferencias de prensa en el Pachuca y en el Monterrey como parte de sus responsabilidades como asistente de campo.

Izaguirre no descalifica como profesional a Rudé y como liguista espera que le vaya bien, porque tiene un reto importante que consiste en conseguir que la planilla le crea y le compre su idea.