“Ellos creen que todo lo que hizo la Liga anteriormente no servía y que el equipo empezó a funcionar de hace un año y medio en adelante, todo lo que se hizo antes de eso no servía, por eso digo que lo que ellos hacen debe dar resultados, porque sí son cosas innovadoras deben funcionar. Si vuelven a cosas viejas es porque eso nuevo no les funcionó”, explicó de manera amplia.