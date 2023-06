Paco Palencia se mandó a dirigir a Sporting sin pedir bolados de exfutbolsitas ticos

Ignacio Hierro (izq.) y Francisco "Paco" Palencia (der.) se mostraron emocionados por el nuevo reto. (Rafael Pacheco Granados)

Tranquilo, con buen humor, atento con las preguntas de la prensa y con la ilusión al tope, así se mostró Francisco “Paco” Palencia en su presentación como nuevo director técnico de Sporting Fútbol Club.

El mexicano aceptó el reto de salir de su zona de confort en México para tomar el reto con los paveños; principalmente, en potencializar el estilo del club para intentar romper el maleficio de clasificar a las semifinales y hasta trascender en la Concacaf.

Un detalle que llamó la atención es que el técnico confesó, tras una pregunta de La Teja, que no pidió consejo de exfutbolsitas ticos, a quienes, a lo largo de los años, enfrentó en cancha. Más bien prefirió hacer la tarea por su propia cuenta.

“De momento, no he contactado a ningún costarricense, porque el estilo de juego que tenemos está muy claro con Ignacio Hierro y con el presidente. Evidentemente, he visto partidos de la liga costarricense; a veces se da un juego muy directo, otras ocasiones se tiran muy atrás algunos equipos. Tal vez, a los equipos más grandes a lo mejor te juegan un poco más, tengo conocimiento”, detalló.

Entre las cosas que destacaron de su presentación, es que le pidió a los periodistas que no le dijeran “don”, reconoció que es por respeto, pero no le gusta que le digan así, que el don es para entrenadores veteranos y él aún no llega a ese nivel.

En cuanto a su estilo de juego, espera que Sporting sea protagonista para bien, y dejar atrás el hecho de que por circunstancias del torneo se cae en el momento menos esperado y al final ve las semifinales por televisión.

Uno de los trabajos al que le pondrá mucho ojo es que tendrá mucho contacto con las divisiones menores, para así potencializar a los nuevos chamacos que van en proceso de consolidarse en el primer equipo. Palencia es de los entrenadores que les gusta dar esa oportunidad y no se extrañen si pone a debutar a varios jóvenes.

Aunque al principio se informó que Palencia estaría con el equipo por tiempo indefinido, al final en la conferencia se corrigió el dato, pues firmó por dos años, el equivalente a cuatro torneos cortos.

El director deportivo del club, Ignacio Hierro, se mostró contento por este fichaje de lujo que concretó y espera que el desempeño de Palencia llene sus expectativas.

“Nos causa muchísima ilusión, conozco a Paco desde hace mucho tiempo, primero como jugador, después como amigo y también como entrenador. Me parece que se alinea perfectamente con la idea del club, esperamos que esa ilusión se vea plasmada en la cancha”, puntualizó.

Estuvo Maroto

Otro de los detalles sobresalientes de la presentación fue la presencia del presidente de Sporting, Osael Maroto, discreto, de bajo perfil y vigilando que todo saliera bien.

Pese que en la actividad no estuvo, cuando finalizó la misma se acercó a ver qué todo estuviera bien, que Paco y sus asistentes se sintieran en todas. Con la prensa estuvo cordial, intercambió algunas palabras con algunos periodistas, pero sin concretar alguna entrevista formal.

La Teja le consultó si podía entrevistarlo para conocer su posición sobre el apoyo de varios clubes para que se lance como candidato a la presidencia del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, pero respetuosamente respondió que, por el momento, no quería conversar. Agregó que más adelante sí estará anuente a hablar.