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Panamá vs Ghana: así alinearán los canaleros en su regreso a la Copa del Mundo

Panamá se medirá ante Ghana, este miércoles, a las 5 p.m. en Canadá

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Panamá debutará ante Ghana este miércoles en su regreso a las Copas del Mundo y el técnico Thomas Christiansen decidió con cuáles jugadores comenzará el encuentro.

El partido entre Panamá y Ghana será a las 5 de la tarde, en el Toronto Stadium, en Ontario, Canadá, y se podrá ver por la pantalla de FOX+.

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La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná.
La Selección de Panamá debutará en el Mundial 2026 ante Ghana, a las 5 p.m. Foto: Fepafut. (X de Fepafut/Fepafut)

Alineación de Panamá

Los canaleros entrarán al terreno de juego con el siguiente once:

Orlando Mosquera, César Blackman, José Córdoba, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Jiovany Ramos, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Cecilio Waterman, Michael Amir Murillo.

Los jugadores Fidel Escobar y Tomás Rodríguez están en la suplencia para este encuentro.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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