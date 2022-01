Panameña cumplirá sueño de ver a su selección fuera del país

La panameña Irma Batista vendrá por primera vez a Costa Rica para ver el juego entre ticos y canaleros. Cortesía.

A la panameña Irma Batista se le cumplirá el sueño de poder ver a su selección fuera de tierras canaleras.

Ella vendrá a Costa Rica para disfrutar el partido entre ticos y panas, que se jugará este jueves a las 8:05 de la noche.

Batista tiene 29 años, trabaja en hotelería y desde noviembre del año pasado se organizó con La Legión, un grupo de unos 160 aficionados la selección de Panamá, para ver el decisivo encuentro en suelo costarricense.

[ Freddy Góndola confesó que en el camerino de la Liga se habla muy bien de Panamá ]

“Estoy muy positiva, sabemos que sacaremos el resultado, que obviamente sería ganar. Confío mucho en el trabajo que ha hecho hasta ahora nuestro técnico Thomas Christiansen, estamos muy ansiosos, ya que es un partido decisivo para ambas selecciones, pero vamos con todas las buenas vibras.

“La selección necesita de nuestro apoyo como afición y que estemos en el estadio, iremos a Costa Rica porque es un país muy cercano para poder asistir, ya sea por avión o por tierra”, contó Irma, quien tomará un vuelo este jueves por la mañana.

Irma hasta se sube a la malla para apoyar con todo a su selección. Cortesía

Hincha al 100%

Batista vive en ciudad de Panamá con su papá y sus dos hermanos José (todos se llaman así), y de niña y joven no era muy futbolera, pero conoció la verdadera pasión por el deporte rey gracias a un amigo.

“En mi casa son muy futboleros; sin embargo, me empezó a gustar demasiado la liga local de Panamá por mi amigo Jorge Nieto, quien me invitó a un clásico nacional (entre el Club Deportivo Plaza Amador y el Tauro FC) el 21 de enero del 2017 y quedé enamorada del Tauro desde entonces.

14 puntos tiene Panamá en la eliminatoria y ocupa la cuarta posición.

“Yo realmente no me considero una fanática, sino una hincha, el fútbol es una pasión que vivo todos los fines de semana apoyando la liga de fútbol panameña, apoyo al Tauro y soy parte de la organización de la barra La Albinegra, vivo esto desde muchas perspectivas, el fútbol me ha regalado tantas alegrías y a la vez tantos momentos amargos, pero siempre soy fiel apoyando a mis equipos”, destacó la fiebre.

La panameña es parte de La Albinegra, la barra del Tauro FC. Cortesía.

Haciendo maletas

Irma ya está haciendo maletas para disfrutar de la mejenga con sus amigos y está más que ilusionada por vivir cerca de su equipo este encuentro tan importante.

Al primer partido de la eliminatoria, el 2 de setiembre del año pasado ante Costa Rica y que finalizó 0-0, no pudo asistir, porque estaba preocupada por la situación de la pandemia.

Pero para el encuentro en tierra tica ya cuenta con 3 dosis de la vacuna de Pfizer, lo que sin duda le da mucha tranquilidad.

“Vamos muy ansiosos, pero positivos, nos ilusiona muchísimo venir de regreso a nuestro país con una victoria”, comentó Irma.

“Estamos muy ansiosos, ya que es un partido decisivo para ambas selecciones, pero vamos con todas las buenas vibras”, Irma Batista, aficionada panameña.

Y sobre el resultado, la panameña no se guardó nada y asegura que ganan 2-1, con goles de Abdiel Ayarza y el exmorado Rolando Blackburn.

Por seguridad, aún no conoce el sector del estadio Nacional desde el que verá la mejenga, pero lo que sí tiene claro es que después del partido se dará una vueltita por algunos rincones del país.

“Tenemos pensado hacer algunos tours, como un viaje a las cascadas y al volcán Poás o visitar el casco del centro de Costa Rica. Pensamos quedarnos un día más para aprovechar hacer algo de turismo”, afirmó.