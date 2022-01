Panameños quieren dejar de lado la historia

El jugador del Nashville SC y capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy confía en la victoria ante Costa Rica. Instagram.

El capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy manifestó que más allá del juego de este jueves contra Costa Rica, para ellos lo más importante es obtener los nueve puntos en la fecha FIFA de esta semana.

“Este juego es tan importante como los otros partidos que hemos jugado, en lo personal siempre he dicho, que venimos por la mayor cantidad de puntos que disputamos.

“Vamos por los nueve puntos, estamos positivos para esta fecha, es un partido crucial e importante, pero no debemos perder el enfoque, porque Costa Rica es un equipo que tiene que buscar el resultado y no podemos permitir lo que nos pasó la eliminatoria pasada, no podemos equivocarnos en este partido, minuto a minuto, segundo a segundo debemos llevar el partido”, afirmó.

Godoy manifestó que el grupo está bien, contento y deseando que llegue tal crucial encuentro.

“El grupo está bien, mentalizado, estamos ansiosos de jugar el partido y hacer el trabajo como se ha venido haciendo, hacer un buen juego para ir separándonos un poco del grupo de abajo.

“Este será un juego intenso desde los primeros minutos y trataremos de buscar el partido para manejarlo, será intenso. El equipo que menos errores cometa saldrá con el triunfo”, destacó.

Quiere sacarse una espinita

El lateral canalero Michael Amir Murillo viene con la esperanza de sacarse una espinita, debido al amargo debut que tuvo con su equipo en setiembre del 2016, con en el inicio de las eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018.

“Debuté en la eliminatoria del 2016 (6 setiembre en Costa Rica) y ese día perdimos 3-1, pero tengo la oportunidad de volver con la selección y es un momento especial.

“Mi primer entrenamiento fue el día de ayer (martes), estoy un poco cansado, pero al final con la ilusión de afrontar el partido mañana (hoy), dijo el jugador.

Para Murillo, obviamente es vital sacar la victoria y calificó como difícil el juego contra Costa Rica.

“Sería muy importante sacar el partido por lo que representa, tenemos a Costa Rica detrás, ojalá Dios primero podamos sacar la victoria.

“En este momento la historia no es la que juega (Panamá no ha podido ganar en suelo tico en eliminatorias), el momento por el que pasamos es muy bueno y esperamos sacar la victoria”, dijo.