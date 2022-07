Paolo Jiménez: “No hay palabras para expresar lo que siento, pero no va a ser fácil”

11/05/2022 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), en partido de la jornada 21 de la Copa Promérica, Torneo de Clausura 2022. El ídolo brumoso, Paolo Jiménez (11) ingresó de cambio durante los últimos minutos del partido. (Rafael Pacheco Granados)

Paolo Jiménez, volante del Cartaginés, no esconde su ilusión por la posibilidad de ganar su primer título con los brumosos, pero se mantiene cauto previo al juego del miércoles contra Alajuelense.

El experimentado futbolista también jugó con los brumosos la final del torneo de Verano 2013 contra Herediano, en la que los blanquiazules dejaron ir el título en penales y por eso ve con otros ojos la posibilidad de acariciar la cuarta copa del equipo de la Vieja Metrópoli.

“La ilusión es enorme, no hay palabras para expresar lo que siento, pero entiendo, por la experiencia, que no va a ser fácil, no es algo que la ilusión nos mueva, sino el trabajo que venimos haciendo, hacerlo bien, estar concentrados, descansar bastante y el miércoles poder realizar con acciones la ilusión que tenemos”, manifestó.

Cero errores

El jugador, de 38 años, es un referente en el club brumoso y ya sea en la cancha o desde la suplencia, siempre está metidísimo apoyando al equipo.

“Eso me llena, en donde esté, y el miércoles en donde quiera que esté, siempre apoyando. Le doy gracias a Dios por lo que he vivido en mi carrera, he cumplido mis metas, esto que estoy viviendo ahorita no lo cambio por nada, en el final de mi carrera me hace muy feliz”, resaltó.

Jiménez sabe que en el juego de vuelta contra los manudos, cualquier fallo es imperdonable.

Cartaginés jugará el partido de vuelta contra Alajuelense, el miércoles a las 8 de la noche. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Todos los partidos son diferentes, todas las finales son diferentes y eso es lo lindo del fútbol, no sabemos cuál es el manual que debemos usar para ganar, lo único que le puedo decir es que el triunfalismo no está, sabemos que vamos a jugarnos la vida, sabemos que va a ser difícil.

“Sabemos que tendremos la mejor noche en nuestra carrera, sabiendo todo lo que se juega, tenemos una gran ilusión por lo que podemos lograr, por la historia que está ahí, eso nos motiva, nos llena de mucho orgullo, pero con los pies en la tierra siempre”, expresó.

A los aficionados del Cartaginés, el mediocampista les envió un mensaje.

“Que lo celebren, esto es para ellos, que estén contentos, nosotros no, tenemos un gran respeto hacia el equipo rival y falta el cincuenta por ciento de lo que es esta final y tenemos que enfrentarla sin ningún tipo de triunfalismo.

“Dios guarde, jamás, el respeto hacia ellos es el máximo y nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar, descansar, planear el partido lo mejor que se pueda, para hacer un gran partido en Alajuela”.