“Si a mí me hubieran dicho que si dejaba el club somos campeones, me voy sin pensarlo. Yo podría decir que no sean campeones porque no estoy ahí, pero yo lo que quiero es que el equipo tenga prestigio, no hay campo para malos pensamientos, como aficionado real no puedo pensar en mí sino en la institución”, aseguró muy feliz porque el ansiado título número cuatro finalmente podría llegar este torneo.