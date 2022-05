Papá de Brandon Aguilera: “Nicoya es una experiencia de vida por si va al extranjero”

La estancia de Brandon Aguilera en Nicoya, donde está jugando con Guanacasteca este torneo y mostró sus grandes condiciones, es como un laboratorio para el joven manudo, por si logra cumplir su sueño de jugar en el extranjero.

Brandon Aguilera jugó un muy buen torneo con Guanacasteca. (Jose Cordero)

Así lo aseguró su padre, Bernal Aguilera, quien dice que a él no le sorprendió el nivel que mostró su hijo con Guanacasteca y con la Sele.

La llegada de Aguilera a Guanacasteca nunca fue vista como un paso atrás por Brandon ni por su familia. Al contrario, es como una especie de laboratorio en muchos aspectos, no solo el futbolístico, también como experiencia de vida ahora que vive solo y tiene que hacerse cargo de sus cosas.

-¿Cree que su hijo reventó en Guanacaste o aún le falta?

Sí, pero desde que estaba en Carmelita mostró buenas condiciones, en la Liga también había hecho partidazos, era elegido el jugador del partido, era titular, pero no estaban los seleccionados y cuando llegaron no jugó un minuto. Para él fue difícil, hubo cambios de entrenador.

Él estaba bien con Andrés Carevic, por ejemplo, adaptado, pero luego llegó otro y le llegó la gente de experiencia a la Liga.

Pero uno sabía que tenía con qué y le dijimos en la familia, “Brandon tiene que empezar a recorrer camino porque usted está joven”.

Contra Estados Unidos, Brandon Aguilera fue de los más destacados. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo lo ha visto en Guanacasteca?

Ha hecho buenos partidos, los cuales lo llevaron a la Sele y el profe Suárez fue claro cuando dijo que no le daba miedo poner jóvenes. Es un muchacho centrado y en Guanacasteca maduró más.

- Él siempre ha vivido con ustedes, con los padres, ¿les dio miedo soltarlo y que fuera a vivir solo?

Había un temor. Él entrenaba y venía a la casa. Ha sido una persona madura y desde joven convive con gente adulta y cuando tenía 17 años tenía que buscar “ride” para ir a entrenar, pero cuando sacó la licencia ya se manejaba solo. Mi esposa y yo nos decíamos que esa es la vida del futbolista. Si Dios quiere él va a dar el paso al exterior y cuando eso pase, nadie le va a hacer las cosas. La ida a Nicoya es un aprendizaje para que no vaya a extrañar el hogar en la adaptación a Europa, por decir algo.

-¿Qué tan necesario es eso para el éxito en el extranjero?

Dicen que muchos se han devuelto de Europa porque no se adaptan, viven con la mamá y están acostumbrados a sus cosas. Es otro idioma, otro clima y lo futbolístico. Ahora él se cocina, se lava, vive solo, está encargado de la luz, del agua, son detalles que va a tener que enfrentar. Ha aprendido a manejarse solo porque es una persona madura.

- ¿Qué le falta a Brandon para consolidarse?

Como todo futbolista y como toda persona no se deja de aprender, siempre hay cosas nuevas. En el camino va a ir aprendiendo detalles que uno ve que le faltan, pero está muy cerca de ser un jugador consolidado, como lo demostró contra Estados Unidos. A mí no me sorprendió, a mucha gente sí.

-¿Cada cuánto se visitan?

Él nos visita cuando viene a los microciclos de la mayor o de la sub-20. A Nicoya hemos ido tres o cuatro veces, pero al principio no queríamos ir para que no sintiera que llegó la mamá, que le hace la comidita. Queríamos que pasara unos días pasándola feo, para que pasara el tiempo.

Fuimos en Semana Santa cuando jugaron contra la Liga. Al mes cuando estaba más adaptado, fuimos dar una vueltica, vimos el partido contra Sporting y estaba muy bien. Es muy tranquilo y sabe en lo que está metido.

- ¿Pensaron en algún momento que ir a Guanacasteca era un paso hacia atrás?

La idea de que fuera a Guanacaste era que jugara, que se mostrara. La Liga no estaba muy de acuerdo, pusieron algunas condiciones, pero sentía que se iba a mostrar, fuera en Guanacaste, en Santos que preguntó por él o en Guadalupe, donde fuera, era para mejorar.

Brandon tuvo que dejar a su familia para irse a vivir solo a Guanacaste. Fotografía: Cortesía Mariela Zamora

- Dicen que no va a regresar a la Liga, que está colocado. ¿Qué hay de cierto?

Tiene contrato y el préstamo con Guanacasteca termina en mayo, debe volver a la Liga. No sabemos nada que vaya a salir, si fuera así bienvenido sea, sino que juegue en la Liga y aproveche las oportunidades. Con la Liga tiene contrato hasta el 2025.