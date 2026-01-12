Deportes

Papá de jugador del Saprissa confirma salida al exterior de un jugador que pocos sabían que se iba

El futbolista, de 18 años y llegó al cuadro morado en 2019. Debutó el pasado 17 de agosto, cuando el técnico Paulo Wanchope le dio minutos en el partido entre Municipal Liberia y la “S”

Por Yenci Aguilar Arroyo

Una de las promesas del Deportivo Saprissa tiene todo listo para dar el salto al extranjero.

Se trata del joven delantero Akheem Wilson, quien llegará al New York Red Bull II de Estados Unidos, según confirmó a La Teja su padre, don Robert Wilson.

“Estamos esperando la documentación para que pueda ir solicitar su visa de trabajo y ya después de eso nos avisan qué día vuela”, comentó feliz su padre.

Akheem Wilson jugador de Saprissa
Akheem Wilson, jugador del Saprissa tiene todo listo para convertirse en legionario. Foto: cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

El paso por Saprissa

Wilson tiene 18 años y llegó al cuadro morado en 2019. Debutó el pasado 17 de agosto, cuando el técnico Paulo Wanchope le dio minutos en el partido entre Municipal Liberia y los de Tibás.

Sin embargo, después de ese día, no ha vuelto a ponerse la camisa morada en el equipo que dirige Vladimir Quesada.

Akheem está en el equipo Sub-21 de Saprissa.

