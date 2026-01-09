Papá de Kenay Myrie habla de su salida al extranjero: “es un primer paso y es muy bueno”

El defensor Kenay Myrie dará el salto al fútbol nacional y será jugador del Copenhague de Dinamarca.

Este viernes, el papá y representante del jugador, Roy Myrie, conversó con La Teja y confirmó la salida de su muchacho al fútbol de Dinamarca.

“Lo de Dinamarca es una realidad; gracias al Señor, Kenay tiene la posibilidad de ser contratado por este equipo.

“La verdad, queremos agradecerle a Dios por la oportunidad; estamos muy agradecidos con todas las personas que nos ayudaron en este proceso, de manera directa o indirecta.

Kenay Myrie será el nuevo jugador del Copenhague de Dinamarca. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Como familia estamos muy felices, es un sueño hecho realidad para Kenay, como padres estamos muy orgullosos, esperando que sea el primer paso para algo grande

“Sabemos que es un movimiento muy importante, tanto para Saprissa como para el jugador”, expresó Myrie.

La salida de Kenay al fútbol de Europa

Roy comentó que desde hace varios meses, el muchacho tenía ofertas para convertirse en legionario, pero en su entorno querían que el jugador creciera como profesional antes de tener una oportunidad fuera del país.

“Queremos mantener los pies sobre la tierra, que Kenay tenga bien claro su norte y que siga en crecimiento.

“Teníamos bastante tiempo de trabajar en esto, hubo otras ofertas formales, pero queríamos que Kenay se consolidara más; creímos que en esta ventana era importante dar el paso y que con su salida pueda llenar las expectativas y seguir trabajando para mejorar y crecer”, añadió.

El padre de Kenay, el exjugador Roy Myrie confirmó la salida de su muchacho al fútbol de Dinamarca. Foto: cortesía.

Myrie contó que este viernes, a las 5 a.m. recibieron una llamada del club para cerrar el trato.

“Ya teníamos todo listo, pero hoy (viernes) a las 5 a.m. me despertaron, recibimos una llamada muy bonita, estamos muy emocionados, Kenay está muy feliz.

“Ya tengo el permiso de mi equipo para acompañarlo a hacer los trámites correspondientes, para la firma y demás y esperamos viajar en los próximos días.

“Prácticamente ya todo estaba listo, las negociaciones estaban muy avanzadas, pero no podíamos dar detalles”, afirmó.

Su padre espera que este sea el primer paso para que el joven siga creciendo a nivel profesional.

“Estamos muy felices, somos una familia muy unida, estamos muy felices por Kenay, esperamos que sea el inicio de algo muy grande

“Kenay sabe que este es el primer paso, un muy buen primer paso, esperemos que sea para que pueda lograr más objetivos”, destacó.