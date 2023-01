Papá de Rónald Matarrita sobre la oferta del fútbol de Ucrania: “Ir ahí es arriesgar la vida”

La oferta más concreta que tiene Rónald Matarrita es en el fútbol de Ucrania. Instagram.

Este jueves, trascendió que el defensor Rónald Matarrita se vincularía al fútbol de Ucrania, una noticia que no le hace mucha gracia a su familia.

Medios de ese país dan un por un hecho que el jugador de 28 años es la nueva ficha del SC Dnipro-1, que en este momento juega en Eslovaquia, debido al conflicto que tiene Ucrania con Rusia.

El papá del jugador, don Rónald Matarrita, confirmó que aún no se ha llegado a un acuerdo, aunque la oferta con el club del Viejo Continente es la más concreta hasta el momento.

“Tuvo una en Rumania y algunas en la MLS, pero esta de Ucrania es la que más suena, aún no ha firmado con este equipo, sigue en negociaciones.

“Uno ve noticias, cuando salen aquellas imágenes de guerra y es una decisión de temer”, afirmó.

El papá del zaguero comentó que ha aconsejado a su muchacho, pero reconoce que él, junto con su agente, es quien tiene la última palabra.

“Uno le da consejos, yo le pedí que lo piense bien, porque la situación allá es difícil, me da miedo”, añadió.

Don Rónald lamentó que el tema monetario sea el que haga que su hijo vaya a jugar a la liga ucraniana.

“Sé que ellos juegan en otro país, pero me parece que está pensando con el bolsillo, sé que los otros equipos le ofrecían menos plata, pero hubiera preferido otras ofertas, porque me parece que ir ahí es arriesgar la vida.

“Esta oferta me tomó por sorpresa, no estoy para nada de acuerdo, además, es un fútbol poco conocido y nada bueno le va a dejar llegar a ese lugar y para estar preocupado, viviendo con miedo, mejor no estar”, recalcó.