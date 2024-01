Papá de Yoserth Hernández espera que su hijo siga el consejo que le dio antes de debutar con Saprissa

Yoserth Hernández defenderá la camiseta del Saprissa por los próximos tres años. Foto: Prensa Saprissa

El Deportivo Saprissa arrancará este sábado su participación en el torneo Clausura 2024 ante Puntarenas FC y uno de los detalles más atractivos de este juego es el posible debut de Yoserth Hernández con la chema morada ante su exequipo que lo consolidó en la máxima categoria y fue clave para que la S se fijara en él.

Debido a eso, conversamos con su papá Marvin Hernández, vecino de Calle Blancos y fiebre morado de toda la vida, quien nos contó que su muchacho está tranquilo en las horas previas al juego y le dio un consejo de vida, está seguro que lo aplicará al pie de la letra como en anteriores ocasiones.

“Lo que le hemos dicho es que no pierda la humildad que tiene y siga siendo la misma persona que era antes de llegar al equipo, no se le suban los humos de por qué llegó al Saprissa, algunas personas piensan que llegaron a su punto más alto en su carrera y ya conquistaron todo, pero no es así, todo es un proceso a punta de trabajo”, comentó.

En la familia se han mostrado felices porque su hijo dio el salto que hace muchos años parecía imposible.

“Estamos muy agradecidos con Dios porque ha sido un muchacho muy disciplinado, se lo ha ganado y ha trabajado para llegar ahí, Dios lo iluminó en el momento perfecto.

“Él lo ha tomado tranquilo, mientras nosotros estamos contentos, uno como papá quiere que sus hijos estén siempre bien y lo hemos tomado con calma y humildad, poniéndolo en manos de Dios para que le vaya bien”, enfatizó.

Era inevitable preguntarle si al ver a Yoserth con la morada cambiará la forma en cómo vivirán los partidos en su casa y don Marvin lo explicó en pocas palabras.

“Con su llegada al club cambió un poco la emoción de vivir los juegos, ahora es otra cosa porque llegó al equipo más grande de Costa Rica. La mayoría de la familia es saprissista, siempre lo hemos apoyado en los equipos que ha estado, pero ahora ese respaldo será mayor”, finalizó.

Hernández este sábado ante los chuchequeros tendrá su primera oportunidad de demostrarle a la afición que se ganó la confianza de Vladimir Quesada para que lo tomara en cuenta para la convocatoria, independientemente si juega o no, su familia no dejará de alentarlo.

Recuerde que el Saprissa - Puntarenas FC arrancará a las 8 p. m. en el estadio Nacional y será la mejenga que cierre la jornada sabatina de la primera fecha. Se podrá ver por Futv.