Papás de Anthony Contreras pasaron duros momentos por la falta de gol de su muchacho

Anthony Contreras anotó su primer gol del campeonato el 22 de febrero pasado, en el juego contra Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La familia de Anthony Contreras pasó días difíciles por la falta de gol y las críticas que recibió su muchacho, pero, al parecer, esos días grises son cosas del pasado.

Dani - como es conocido por sus seres queridos - comenzó a ver la luz en el goleo la semana pasada, cuando anotó uno de los tantos que el Team le propinó al Saprissa y este lunes abrió la cuenta de los rojiamarillos en su triunfo 3-2 en Pérez Zeledón.

El delantero tuvo un cierre para el olvido el torneo pasado, erró un penal en la final contra Saprissa y en el Mundial de Qatar, al igual que a la Sele, no le fue bien.

Don Anthony padre reconoció que la familia estaba preocupada, pero dijo que está recibiendo la recompensa fruto del trabajo y el esfuerzo que el paveño pone dentro y fuera de la cancha.

“Mis respetos para Jafet, mucha gente cree que Dani es el chineado de Jafet, pero no es así, él se ha ganado las cosas con trabajo, él es un piso de tierra”. — Anthony Contreras padre.

Su mamá, doña Mildred, es quien se angustia más, porque está más al tanto de lo que publican en redes sociales sobre su retoño y su esposo le aconseja que no lo haga, pues le hace daño.

“Estamos muy contentos porque sabíamos que el gol se le estaba negando y había críticas sobre él, la gente hablaba de eso, pero el miércoles y ayer (lunes) anotó y sabemos que poco a poco se está levantando.

“Mi esposa, Mildred, lloraba el miércoles pasado porque nos duele lo que digan de él y le pedíamos mucho a Dios que anotara, porque es delantero y de eso viven los jugadores en esa posición y porque confiamos en que le llegue una oportunidad para el extranjero”; comentó el papá del jugador.

La familia Contreras está super contenta con el técnico florense, Jafet Soto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En conjunto

Don Anthony afirmó, dejando de lado que el muchacho es su hijo, que Tony lo ha hecho bien en cancha y que ahora, con Jafet Soto a la cabeza, el equipo está jugando más en conjunto.

“Siento que el equipo estaba jugando mucho hacia las individualidades y eso no puede pasar en el fútbol y ahora lo vemos más como un grupo”; destacó.

- ¿Y cómo se sentía Anthony hijo sobre las críticas?

Anthony Contreras se desahogó dentro y fuera de la cancha

“Vieras que vacilón, porque se preocupa más uno que él. Cada vez que conversamos yo siento que está bien, él me dice ‘yo siento que juego bien, en cualquier momento caerá el gol’ y trabaja para salir adelante. Nosotros siempre lo apoyamos, le mandamos mensajes positivos y siempre ha sido muy profesional en su manera de enfrentar las dificultades”; afirmó.

Anthony tuvo una lesión en una de sus manos previo al Mundial de Qatar y según su papá eso le bajó un toque el nivel.

Don Anthony también opinó sobre el penal fallado por su hijo, en la final contra Saprissa, el 22 de octubre pasado y que para muchos fue la situación que propició la sequía goleadora.

Don Anthony lamentó que su muchacho (centro) no jugara contra Alemania en el Mundial de Qatar. AFP. (ADRIAN DENNIS/AFP)

“En el mundo hay grandes jugadores que fallan penales, ese día le tocó a mi hijo. A veces a la gente le gusta hablar de pequeñas cosas, pero a uno lo ponen a pensar y sin embargo, en este proceso, a Anthony lo han apoyado mucho sus compañeros y Jafet Soto.

“Mis respetos para Jafet, mucha gente cree que Dani es el chineado de Jafet, pero no es así, él se ha ganado las cosas con trabajo, él es un piso de tierra y la verdad es que Jafet lo apoya mucho, es una persona muy inteligente que motiva a mi hijo”; resaltó el tata de Tony.

También opinó sobre la participación del atacante en el Mundial de Qatar.

“Del juego contra España no se puede rescatar nada, pero creo que él hizo lo que tuvo que hacer.

“Creo que en el juego contra Japón se vio y muy bien y me hubiera gustado verlo contra Alemania, respeto la decisión del entrenador Luis Fernando Suárez, pero me parece que tuvo que haberle dado minutos, no entiendo por qué no lo metieron, si encara, es fuerte y se barre bien a la defensa”, comentó.

En este momento, Anthony vive en Heredia, en un apartamento y aunque su familia lo visita con regularidad, no hay nada más que deseen sus papás que tenerlo en Pavas, junto a ellos y sus hermanos.

“Gracias a Dios las cosas se le están dando, él está trabajando mucho y una de las cosas que queremos es que salga al extranjero.

“En este momento tiene tres ofertas, no sabemos de qué países son, pero tal vez se le dé la oportunidad. Antes del Mundial también fue buscado, pero preferimos que se quedara acá y ahora tenemos que valorar si esos ofrecimientos para salir del país son para su bienestar”, comentó.