Papelón en el calendario del Apertura provocaría despido de importante miembro de la Unafut

Andrey Rosales, director de Competición de la Unafut ya no está en su cargo. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El error en la elaboración del calendario del torneo de Apertura 2025 le costaría el puesto a Andrey Rosales, quien fungía como director del departamento de Competición de la Unafut.

Este lunes, la organización confirmó este medio que Rosales no sigue en la institución.

“Con respecto a su consulta, le informamos que a partir de hoy el señor Andrey Rosales ya no forma parte del equipo de trabajo de la organización. Desde Unafut agradecemos por sus aportes en el crecimiento de la organización y le deseamos el mayor de los éxitos”, destacó la Unafut en un mensaje de texto.

Le consultamos a Allan Fernández, encargado de prensa de la organización, si la salida de Rosales se da por la situación que se dio el viernes pasado, cuando las autoridades que rigen el torneo local informaron que tuvieron que hacerle importantes cambios al calendario del campeonato venidero.

A menos de 24 horas de haber presentado la programación en una actividad en el hotel Crown Plaza, Unafut informó que se había “identificado un desajuste en la ida y vuelta de la fase regular, lo cual provocó una falta de equidad deportiva.

“De esta manera, la organización hizo los ajustes correspondientes con el objetivo de fortalecer la competencia y procurando la mínima afectación”, informaron el viernes.

Error garrafal

Así las cosas, la Unafut varió prácticamente todo el calendario.

13 partidos cambian la localía vs el calendario presentado. (14,44%).

25 partidos cambian totalmente vs el calendario presentado (27,78%).

52 partidos se mantienen vs el calendario presentado. (57,78%). De esta manera, la organización hizo los ajustes correspondientes.

De la primera fecha, por ejemplo, se inviertieron cuatro sedes, ahora se jugará, Guadalupue vs Herediano, Sporting vs Alajuelense, Liberia vs Cartaginés, mientras que Pérez Zeledón vs Saprissa y Puntarenas vs San Carlos sí mantuvieron la localía.

Para empezar, solo tres clubes tenían el calendario corrido, o sea, jugaban contra los nueve clubes restantes en las primeras nueve fechas, como debe ser, sin repetir rival. Esos tres equipos eran Herediano, San Carlos y Puntarenas.

Así las cosas, Cartaginés jugaba en la jornada 1 y 6 contra Liberia y en la 2 y 7 contra Sporting, cuando ni siquiera había enfrentado a San Carlos, Pérez Zeledón, Alajuelense y Saprissa.

A Liberia también le pasó eso dos veces, con el ya referido Cartaginés y con Sporting, club al que enfrentaría por primera vez hasta en la jornada doce.

Por consecuencia, Sporting tenía una condición similar a la de Liberia. Jugaría contra los brumosos en la 2 y 7 y por primera vez contra los Coyotes hasta en la 12.

Saprissa y Pérez Zeledón presentaban el mismo problema, jugaban dos veces entre sí, antes de la jornada 9, en la 1 y en la 8.