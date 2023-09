¿Para cuándo estará definido el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica? Claudio Vivas lo aclara

Claudio Vivas no dirá nombres de los candidatos para no entorpecer el proceso. Foto: Fedefútbol

El técnico interino de la Selección Nacional de Costa Rica, Claudio Vivas, previo al amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, habló sobre cómo va el proceso de elección del nuevo entrenador y dejó claro para cuándo debe estar solucionado el tema.

El argentino explicó que el proceso va en curso y esquivó las preguntas sobre los nombres que suenan como opción al puesto, como el mexicano Ignacio Ambríz o el argentino Gabriel Milito.

“No voy a entrar en ese juego, porque es un juego de adivinanzas y me parece que el tema es muy importante, lo claro y lo cierto es que yo en este tiempo he tenido encuentros, antes del juego ante Arabia Saudita ya hay técnicos descartados porque han respondido, no vienen al caso decirlo porque esto esto es dinámico.

“El fútbol es como la vida, puede cambiar de un momento a otro y la realidad es que hemos tenido algunas respuestas negativas y otras que en las charlas quieren decir que hay un interés por parte de la persona.

“Lamentablemente no puedo ser muy preciso, no me gusta aventurar nombres, primero debo darle esa información al Comité Ejecutivo y a partir de ahí empezaremos a entrar en una recta final, que desde mi punto de vista me gustaría sea concretado en el próximo mes”, explicó el director deportivo de la Fedefútbol en la conferencia de prensa.

Agregó que en los próximos días seguirá entrevistando a otros candidatos que tiene en su carpeta para presentar al más idóneo al Comité Ejecutivo.