Paraguay tomaría drástica medida por Gustavo Alfaro que pone nerviosos a muchos en Costa Rica

En Paraguay quieren a Gustavo Alfaro para que dirija a su selección y al parecer harán cualquier cosa por conseguirlo, esa es la información que sale desde Sudamérica sobre el técnico de Costa Rica.

En los últimos días se soltó un rumor de que el combinado guaraní quiere llevarse al Lechuga para que los dirija rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, esto luego que despidieran al entrenador Daniel Garnero tras los malos resultados en la Copa América.

El periodista argentino César Luis Merlo, de la cadena TyC Sports y especialista en el mercado de fichajes, publicó en sus redes sociales que los paraguayos van con todo por Alfaro.

“El argentino tiene una cláusula de salida de Costa Rica que la AFP (Asociación Paraguaya de Fútbol) está dispuesta a ejecutar”, destacó en su cuenta de X, antes Twitter.

🚨Paraguay pretende a Gustavo Alfaro para que sea su entrenador.

*️⃣El argentino tiene una cláusula de salida de Costa Rica que la AFP está dispuesta a ejecutar.

— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 10, 2024

Desde Paraguay, algunos medios incluso afirman que será un hecho y que el técnico llegaría a partir del 1º de agosto, negociación que se podría cerrar este mismo miércoles.

“Pregunté si Alfaro está entre los candidatos y si es el más cercano, y me dijeron: ‘No es el más cercano, es el candidato uno, no hay otro ahora, es Alfaro o Alfaro’”, comentó el periodista Jorge Izquierdo, del medio Nación Media, al programa Versus de esa nación.

🎙️Información de @izquierdo010: "Alfaro es el candidato número 1"



— Versus (@SomosVersusPY) July 10, 2024

Otro comunicador llamado el Pato Ovando, conductor del programa Los Analistas, afirma que el negocio está por cerrarse y que la AFP pagaría la cláusula de rescisión, la cual sería de $600 mil.

“El argentino Gustavo Alfaro también ingresa a la lista de candidatos a dirigir la albirroja, si acepta la oferta para dirigir a Paraguay, la APF deberá abonar a la Federación de Costa Rica 600 mil dólares americanos por cláusula de rescisión, la respuesta definitiva la dará entre hoy o mañana”, dijo.

— Pato Ovando (@juanangelovando) July 10, 2024

De parte del técnico, la única respuesta al interés salió este martes, en la que afirmó no saber nada del asunto y que está concentrado con Costa Rica.

“La verdad que me sorprenden, no sé nada, pero estoy con trabajo, si me buscaban antes de tomar Costa Rica con todo gusto hubiese ido, con respecto a notas, no puedo hablar por mi contrato con la Federación de Fútbol Costarricense... Abrazo y saludos a todos”, dijo a una consulta del medio Deporte Total.