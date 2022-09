Pareja de Luis Paradela explotó en redes sociales

Yennifer Herrera es la pareja de Luis Paradela. Cortesía.

Yennifer Herrera, la pareja del delantero del Deportivo Saprissa, Luis Paradela explotó en redes contra quienes les envían mensajes a ella y al jugador.

La salvadoreña se desahogó en su cuenta de Twitter, en donde afirmó que a ambos les escriben cosas horribles.

Jeaustin Campos aclaró cuál sería su futuro con Saprissa

“El gol no está cayendo, ya pasará la racha primero Dios. Pero a aquellos que están mandando mensajes a mi persona y a Luis diciendo cosas horribles, no vayan celebrar un gol de él. A él se le irá la racha, pero a usted lo hipócrita no”, citó la joven.

Paradela es uno de los titulares indiscutibles en la alineación del técnico Jeaustin Campos. El cubano no anota desde el 28 de agosto pasado y en redes sociales hay aficionados criticando la falta de gol del delantero, que tiene 4 tantos con la camisa del Monstruo.