Pareja de Luis Paradela se siente acuerpada por la afición del Saprissa

Paradela llegó al Saprissa hasta el 2025. Prensa Saprissa.

Yennifer Herrera, pareja del delantero del Saprissa, Luis Javier Paradela, afirmó que ahora que su amorcito llegó al cuadro morado, se siente acuerpada por los aficionados tibaseños.

La salvadoreña añadió que ahora para ella será más fácil ver las mejengas del Monstruo, pues cuando estaba en Santos le costaba un poco.

“Es un gran cambio, la afición lo ha acogido bien a él y a mí me están apoyando mucho, aunque sea a través de las redes sociales.

“Cuando él jugaba con Santos, a veces yo escribía pidiendo links para ver los partidos y la gente no me ayudaba, en cambio, Luis no ha ni empezado a jugar y los aficionados ya me están diciendo que les escriba, que ellos pueden ayudarme, siento que es una afición más acogedora y siempre estaré a la par de él, siguiéndolo”, contó la amada del jugador del Saprissa.