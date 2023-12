Pareja de prometidos invitó a jugadores del Saprissa a su boda y esto le respondieron

La pareja invitó a la boda a los jugadores del Sapri. Captura

En una muestra de amor y devoción hacia su equipo favorito, una pareja de prometidos decidió invitar a todos los jugadores del Deportivo Saprissa a su boda, que se celebrará el 24 febrero del 2024.

La novia publicó un emocionante video en TikTok en el que ella y su pareja expresan su amor por el equipo morado y revelan que le enviaron una invitación a todos los jugadores.

En el clip, la muchacha escribió que ambos son demasiado morados y que les encantaría tener a todos los jugadores presentes en su gran día.

La novia escribió un mensaje con la invitación a varios futbolistas, pero algunos de ellos, como Fidel Escobar, contestaron que no estaban seguros si podrían asistir.

“Sería un gusto ir a esa boda, pero no sé, no sé qué decirle porque no sé si podemos para esa fecha. Acabo de revisar la fecha del calendario del torneo, pero el 24 no vamos a poder ir ninguno, el 25 jugamos en Guanacaste”, respondió Fidel.

A pesar de esto, la pareja sigue emocionada y confiada en que algunos jugadores podrán asistir a la boda.

Varios seguidores de la novia dejaron algunos comentarios en el video, expresando su alegría por el gesto y destacando que es importante recordar que los jugadores también son personas.

Por otro lado, el comentario del community manager de la cuenta del Deportivo Saprissa no se hizo esperar, asegurando que él sí podría asistir, pero dejó en duda la disponibilidad de los jugadores.

Esta original invitación ha generado gran expectativa y emoción entre los seguidores del equipo morado y demuestra el amor incondicional que algunos fanáticos tienen hacia sus ídolos. Sin duda, esta boda promete ser un evento lleno de alegría, amor y mucha pasión futbolera.