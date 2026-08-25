Deportes

Parque Viva será el escenario de una nueva experiencia de motores en Costa Rica

El F&F Fest se realizará por primera vez en setiembre en el Parque Viva con un show inédito en Costa Rica

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Por Sergio Alvarado
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El F&F Festival en Parque Viva tendrá todo tipo de competencias en dos y cuatro ruedas.
El F&F Festival en Parque Viva tendrá todo tipo de competencias en dos y cuatro ruedas. (Cortesía Organización/Cortesía Organización)

El deporte de motor costarricense tendrá, a partir de septiembre, una nueva propuesta con la llegada de F&F Fest, un festival que reunirá en un mismo escenario competencia, exhibición, entretenimiento y diferentes experiencias para los aficionados a los motores.

La actividad es organizada por AMD y Costa Rica Racing League (CRRL) y tendrá ocho fechas entre septiembre y diciembre, con la particularidad de que las diferentes disciplinas se desarrollarán de manera simultánea en sectores especialmente distribuidos dentro del recinto.

La primera fecha será el domingo 6 de septiembre, de 9 a. m. a 2 p. m.; el calendario continuará el 21 de septiembre; 4 y 19 de octubre; 1.° y 16 de noviembre; y 7 y 21 de diciembre. Las fechas que se realicen en lunes tendrán horario nocturno.

F&F Fest tendrá como pilares la adrenalina, pasión y seguridad, con espacios destinados tanto a pilotos experimentados como a aficionados que quieran participar en las actividades.

El F&F Festival en Parque Viva tendrá todo tipo de competencias en dos y cuatro ruedas.
El F&F Festival en Parque Viva tendrá todo tipo de competencias en dos y cuatro ruedas. (Cortesía Organización/Cortesía Organización)

El festival contará con siete modalidades y experiencias: cuarto de milla para entusiastas, Drift Circuit, Stunt Box para motocicletas, Stunt Box para bicicletas, cuarto de milla profesional, Bike Life para motocicletas y Car Meet Exhibición.

Además, los asistentes podrán llevar su automóvil, motocicleta, cuadraciclo o bicicleta para participar en las zonas habilitadas, según la modalidad correspondiente.

Las puertas abrirán a las 8 a. m. y la entrada tendrá un costo de ₡4.000 por persona, mientras que los menores de 10 años ingresarán gratis. El parqueo será gratuito y las entradas para la primera fecha están disponibles en Passline.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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