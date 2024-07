Partido en una bella comunidad terminó en un tremendo zafarrancho

El partido finalizó de la peor manera. captura

Varias personas que estaban disfrutando el partido de Acosta y Golfito quedaron sorprendidas por lo que se dio en el estadio Felipe Monge de Chirraca.

Un video compartido por el medio Canal 53, mostró una parte de la mejenga en la que se da un tremendo zafarrancho porque el árbitro le sacó una tarjeta amarilla y una roja a uno de los jugadores.

“Los muchachos de Golfito están perdiendo la cabeza. No, no, no, aquí hay que tener calma, serenidad, porque están quedando fuera. En este momento están quedando fuera en el global 3 por 2″, se escucha decir a uno de los comentaristas.

Después de que el árbitro sacó las tarjetas varios de los jugadores le reclamaban, de hecho varios de ellos lo empezaron a golpear, por lo que este decidió terminar el partido y fue peor la cosa porque hasta los aficionados se metieron a la cancha para darle de golpes al silbatero.

“Esto no está bien, este tipo de acciones van a quedar en la memoria de los aficionados. Es muy lamentable”, dijo uno de los comentaristas.

LEA MÁS: Pablo Gabas realiza dura publicación para aclarar un rumor sobre su vida personal

Varias personas al ver el video reaccionaron: “No justifico, pero esto es lo que pasa cuando los arbitrajes son mediocres”, “Todo eso pasa por poner árbitros de la misma localidad, deberían en esas instancias finales poner árbitros totalmente imparciales”, “Por eso están en tercera división”, “Dejemos de invertir dinero en fútbol, sería mejor en disciplinas que formen personas de verdad”.