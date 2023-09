Partido entre aficionados del Saprissa y Alajuelense es una sensación en Nueva Jersey

Muchos ticos se apuntan a las mejengas y lo dan todo en la cancha. Foto: Cortesía.

Es muy común en diversas localidades de Costa Rica escuchar las tradicionales mejengas de gordos contra flacos, casados vs solteros o guapos vs feos, pero en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos (algunos lo consideran la octava provincia de Tiquicia), desde hace años aplicaron una modalidad que es muy gustada por los ticos allá y hasta aprovechan para ayudar a familias que no la están pasando bien.

Hablamos del formato morados contra manudos, que tuvo su aparición en el año 2020, gracias a una sugerencia de varios veteranos del Deportivo Saprissa, tras un amistoso en octubre del 2019. Ellos notaron la buena asistencia de gente y ahí se les encendió el bombillo para organizar otra actividad novedosa, tal como explicó José Muñoz, dirigente del equipo Los Cremas.

“Ex jugadores como Jorge Vindas, Gerardo ‘Macana’ Campos y Víctor Cordero me dijeron que hiciéramos algo bonito y diferente, ya que nuestro grupo era tan grande, --cerca 35 personas--, y había que aprovechar que habían muchos liguistas y saprissistas. Entonces, nos dijeron que por qué no hacíamos de vez en cuando un partido entre morados y manudos”, contó.

Así fue como tiempo después se armaron con la actividad y desde aquel entonces se han disputado siete juegos. La idea es hacerlo dos veces al año, el primero al inicio del verano, a finales de junio y principios de julio, mientras el otro en otoño, a mediados de setiembre.

“Nunca nos imaginamos que iba a tener tanto auge, y al regarse la bola, de 35 jugadores que teníamos originalmente, subió a 60. Llegaron muchos conocidos que jugaban en otros equipos, todo el mundo quería participar”, explicó don José.

Los requisitos que piden para formar parte de la agrupación es tener más de 40 años y apuntarse a las actividades de caridad que organizan. Incluso, hay hasta señores de 68 años derrochando magia.

El pasado 17 de setiembre, coincidiendo con el fiestón de la Independencia, se organizó el juego entre saprissistas y rojinegros, que ganaron los manudos por 4-2. En el palmarés histórico, los morados tienen ventaja, porque han ganado cuatro de siete encuentros.

En esta edición, les pidieron a todos los participantes donar un poco de dinero con la intención de colaborar con una familia que no la estaba pasando bien. Esto se hizo en conjunto con la organización Manos Unidas y la respuesta fue muy buena.

“A los que jugaron, se les pidió una colaboración para ayudar, desde $1 a $100 (547 colones a 54 mil colones al tipo de cambio). Se recogieron 360 dólares (196 mil colones) y todo se donó a una familia que está en necesidad, todos los muchachos participaron”, agregó el dirigente.

Luego de la mejenga, hacen un convivio, en el que aplican el famoso tercer tiempo, con una parrillada en una casa de algún miembro o en un bar administrado por ticos.

LEA MÁS: ¿Quiénes son Los Lobos y por qué levantan roncha entre los árbitros de Costa Rica?

Buen grupo

Por lo general, esta agrupación está formada por personas que viven en la zona, que sacan de su tiempo libre para hacer ejercicio y despejarse del trajín diario del trabajo. Juegan dos veces a la semana en una cancha sintética, hasta uno que otro gringo se apunta a las mejengas.

“Los partidos son peleados, se ponen buenos, la gente llega a ver a los viejillos jugando y tocando la bola. Tiene su toque, se pone bonito.

“El tesorero es americano, se llama David y ya cumplió siete años de jugar con los veteranos. Se pone la camiseta de la Liga, se apunta a las actividades y es una tremenda persona. Debido a a eso otros americanos se han acercado a participar por su fiebre de jugar fútbol; hasta un inglés que tiene una zurda educada, el tipo juega buenísimo”, relató.

En cálculos de José, hay más de 20 mil ticos viviendo en Nueva Jersey y no le cierran las puertas a nadie.

Nos adelantaron que para el próximo domingo 8 de octubre harán la triangular Manos Unidas entre los fiebres del grupo que van con Saprissa, la Liga y un equipo internacional. Se jugará en la cancha Torpey Athletic Complex, 202 Nimitz Street, Bridgewater NJ 08807, United States, a las 8 a. m. hora local, 6 a. m. en Costa Rica

Si usted vive allá y quiere apuntarse a las mejengas, puede contactar a don José al número telefónico +1 (732) 558-9178 o por correo electrónico a la dirección jmunoz@pritchard-crs.com