Partidos antes del repechaje de la selección ante Nueva Zelanda abren el debate

Costa Rica jugó contra Panamá el jueves pasado y cayó 2-0, en el Rommel Fernández. AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

La selección nacional está a las puertas de jugarse uno de los partidos más importantes de su historia y por eso, el entrenador Luis Fernando Suárez pidió no tener mayor actividad antes del juego del 14 de junio ante Nueva Zelanda.

Pero antes de partir a Catar, la Tricolor debía cumplir con los partidos de la Liga de Naciones y en el primer duelo, el jueves pasado contra Panamá, la Sele cayó 0-2, lo que provocó algunas dudas y se abrió el debate acerca del nivel de concentración de los seleccionados para estas mejengas que quedaron más atravesadas que poste de luz en media calle.

“Son partidos diferentes, lo que pasa es que hay que jugarlos. Si me hubiesen preguntado, ni hubiera jugado. Cuando se dan, hay que sacar conclusiones, es lo más lógico.

“Cuando hay una expectativa grande para buscar clasificar a un Mundial, conscientemente los jugadores pueden cuidarse y es lógico, porque ellos quieren jugar ese partido. Hay que jugarlos por ritmo o por obligación, como ahora, y si se busca un amistoso es para que el equipo tenga competencia, pero no me importaría el resultado”, explicó Suárez.

¿Era lo ideal no jugar partidos previos al repechaje contra Nueva Zelanda? ¿Será que los jugadores tienen el cuerpo dentro de la cancha, pero están pensando únicamente en el juego en Catar?

Los aficionados miden con lupa el rendimiento de la mayor. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Preparados para todo

El técnico Marvin Solano dijo respetar la forma de trabajar del entrenador cafetero, pues a él le ha dado resultado, pero según él, los fogueos son importantes.

“Eso es algo que él (Suárez) ha pedido desde que llegó y en la última etapa le ha resultado, pero no es necesariamente lo que se acostumbra.

“Los equipos grandes, como por ejemplo los de Europa, participan en sus ligas y a mitad de semana están en Champions enfocados en las dos competencias”, manifestó.

Al preguntarle si a los jugadores los puede afectar este tipo de partidos, el técnico recalcó que los seleccionados deben estar preparados para todo.

Los ticos se están preparando para el repechaje ante Nueva Zelanda, que será el 14 de junio, al mediodía. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“No creo, ellos se cuidarán de lesiones, de tener el mejor ritmo posible, si alguno tiene una molestia el cuerpo médico lo sacará para cuidarlo, a la hora de disputar el balón se debe cuidar, pero si no está pensando en ganar todos los partidos o no pueden lidiar con la presión, no deberían estar en la selección.

“A mi criterio, yo no hubiera detenido el campeonato, ahorita se están tratando de corregir errores del pasado, muy a lo tico corrigiendo cosas que se dejaron para el final, pero las grandes selecciones no hacen eso, pero si se gana se va a decir que tenía la razón, pero si se pierde se hablará de que hicieron falta los fogueos”, añadió.

Cabeza en otro lado

El coach (asesor) deportivo, Carlos Aguirre piensa diferente a Solano, pues considera que la cabeza de los jugadores está a kilómetros de distancia.

“Imagínate que es subirse a un avión y meter la patita, no es cualquier rival al que enfrentamos el jueves pasado, era el rival al que dejamos fuera para meternos en el repechaje, era claro que los panameños llegarían con sangre en el ojo.

El técnico Luis Fernando Suárez reconoció que prefiere no jugar partidos antes de un encuentro importante. José Cordero. (Jose Cordero)

“El profesor Suárez tiene un equipo joven, con poca experiencia en equipos de primera y en selección, por eso la mente está en otro lado, pero tienen que rendir y todos estarán expuestos a críticas, pero los más grandes ya han adquirido madurez y toman las cosas diferente”, relató.

Aguirre fue claro en que un atleta siempre debe ganar, sin embargo, en su criterio, el entrenador de la mayor no puede poner a los mismos soldados a ganar dos batallas.

“A los jugadores no se les puede aislar porque estamos inmersos en un mundo de redes sociales, pero me parece que hay que trabajar, decirles que todo saldrá bien, que estamos a 90 minutos de ir al Mundial, a veces hay que escoger y creo que los jugadores están escogiendo el juego del repechaje”, afirmó.

Sobre las críticas al desempeño de los jugadores por estos juegos, el experto afirmó que la gente no entiende entre lo bueno y lo malo y por eso, los futbolistas deben hacer oídos sordos a lo que puedan decir los aficionados.

“Les ayuda a distraerse, a alejarse de las críticas, el domingo a lo mejor ganarán contra Martinica, no perdemos el norte y el lunes nos vamos para Catar. Con el resultado del jueves no se puede hacer nada, pero hoy los jugadores deben estar concentrados en el objetivo superior”, dijo.

El periodista y narrador Juan Carlos Solano cree que los jugadores están haciendo lo mejor dentro de la cancha, pero claramente tienen un objetivo.

“Ellos son profesionales y van a jugar de la forma más profesional, pero el objetivo no son dos estos dos partidos, no es Panamá ni Martinica, es el del 14 de junio.

“Con ese partido de por medio, yo no metería pata, pero se debe cumplir el compromiso, la misma afición sabe que ese es el partido que importa”, comentó.

Solano criticó a la Concacaf por organizar la Liga de Naciones en medio del repechaje.

“No sé por qué a la Concacaf se le ocurre jugar dos partidos así cuando aún hay un repechaje. En Europa pegan el salto, pero hay que empezar por la Concacaf, el que rige el fútbol del área y tiene que apadrinar a las selecciones del área. No entiendo cómo lo permiten, Nueva Zelanda no tiene partidos así, solamente fogueos, que es otra cosa”, afirmó.