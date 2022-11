¿Pasó algo en la Selección de Costa Rica? ¿Por qué todo se derrumbó?

Los periodistas ticos que se encuentran en Qatar cuentan que el ambiente previo al juego contra Japón es negativo. AFP. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Costa Rica aún no se recupera de la dolorosa paliza que le propinó la Selección de España el miércoles anterior y alrededor de la Selección Nacional hay un ambiente tenso, apagado y negativo.

La Sele jugará este domingo contra Japón, a las 4 de la mañana, hora tica y en Qatar hay quienes creen que hubo un punto de inflexión en la nacional que hizo que se diera el resultado tan desastroso que tiene mal a jugadores, cuerpo técnico y a la afición.

El periodista de Deportes Repretel, Rodolfo Mora, quien está en Qatar cubriendo a la Sele, dijo este viernes en el programa 120 minutos, que para él hubo un punto de inflexión, antes o durante el partido, que provocó que el tema emocional en la Tricolor se cayera.

Periodista japonesa cree que ganarán 2 a 0

- ¿Cuál cree que sea ese punto de inflexión?, le preguntamos a Mora.

“No podría decirlo con certeza, pero sí pienso que hay alguna situación a lo interno, de algo que sucedió previo o durante el partido. Y lo digo porque perder jugando está bien, pero perder sin actitud, es lo que no se vale, es lo que más se resiente después del partido.

“Si se perdía luchando está bien, era España, un rival difícil y nadie les exigía ganar, pero perder en un evento como estos y la forma en la que se perdió no es negociable. Cuando ya se iba perdiendo 3-0 era para decir hasta ahí, pero si el árbitro no pita nos meten 10 goles”, aseguró el periodista.

Los aficionados están decepcionados y enojados con el papel de la Tricolor en el partido contra la Roja. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Todo se enfrió

Este viernes, el departamento de prensa de la Fedefútbol informó que el entrenamiento de la Tricolor sería a puerta cerrada, lo que incomodó a los colegas que están allá, porque creyeron que la dinámica con respecto a la prensa no cambiaría, pese al resultado del primer encuentro.

“Vieras que más allá de un resentimiento como periodista, era más el detalle de que todo siguiera como venía y que no fuera diferente antes o después del partido contra España. A nivel de entorno, podían venir críticas, no sé qué tan acostumbrados estén algunos jugadores.

“Pero todo es bastante rudo, las empresas hacen un esfuerzo de viajar hasta acá, vemos pasar a los jugadores, pero creo que la prensa ha mostrado mucho apoyo a la Selección y ahora pasa esto que se da la espalda. Yo conversé con un periodista de la Fedefútbol después del partido y le dije que esperaría que todo se mantuviera igual, porque ahí mandan un mensaje de que todo cambió”, afirmó.

Rodol Mora, periodista de Deportes Repretel. Instagram.

“La verdad es que no se tenía la fortaleza mental para enfrentar el juego, no se corrió, no se sudó, no hubo capacidad de respuesta”. — Rodolfo Mora, periodista.

Rodolfo comentó que el ambiente está más apagado de la cuenta.

“Nosotros hemos tenido poco contacto con los futbolistas, pero no se ve que el ánimo se haya levantado luego la derrota, hay caras abajo, otros tienen en su mirada como pena, otros sí están molestos, pero esto es algo que se escapa de las manos de quienes están fuera del equipo.

“Los aficionados (ticos en Catar) pasaron de motivar a bajar la cabeza y todos coinciden en que ojalá no hagamos más el ridículo y algunos cuentan que invirtieron cerca de ¢6 millones y ahora se preocupan más por el paseo que por los partidos”, manifestó.

El técnico Luis Fernando Suáre tiene menuda tarea para el juego contra los nipones. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Poco tiempo

El periodista de Tigo Sports Gustavo López afirmó que entiende que la Sele quiera trabajar a puerta cerrada, luego de lo ocurrido a mitad de semana.

“A mí como periodista la medida no me sirve, porque las declaraciones de los jugadores es la carnita de cada día, también es la forma en la que la gente se entera cómo está la Selección.

“Ahora, entiendo el cambio de medida porque creo que es como cuando alguien está mal emocionalmente o enfermo, que desea tener privacidad” comentó.

Para Tavo, en su criterio, el jueves vio al grupo muy golpeado durante los entrenamientos.

“Uno lo que ve en el entrenamiento son los primeros 15 minutos, pero sí percibí que los jugadores que dieron declaraciones (Kendall Waston y Keysher Fuller) se les veía en la cara que seguramente tuvieron dificultades para dormir, están anímicamente tristes.

“Siento que aún no habían salido del golpe del miércoles y yo espero que hoy (viernes) se hayan sentido más recuperados y no sé si les alcanzará el tiempo para recuperarse emocionalmente, eso se verá durante el partido”, expresó.

López aseguró que el sentir de los aficionados es de decepción y entre sus compañeros de canal lo que dice es que nadie se esperaba recibir una goleada de ese calibre.

Tavo también dijo que le faltó ver un poco de orgullo en los jugadores en el partido de España para evitar que la goleada fuera tan estrepitosa.

“Lo que le puedo decir, a nivel personal, es que no noté durante el partido un cambio de ánimo. Como dicen los sudamericanos ‘cuando el rival te pasa por arriba hay que pegar una patada por abajo’, que quiere decir que cuando el fútbol no te está alcanzando, tenés que poner garra, coraje, vergüenza deportiva y no alcancé a ver eso”, sentenció.