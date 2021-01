“Un día iba caminando por Rohrmoser y lo vi parqueado. Me gustó por lo que fui a tocar la puerta para ver si estaba en venta. Salió una señora muy elegante que me dijo que necesitaba hablar con el marido del asunto y me pidió que pasara al otro día”, cuenta la legisladora, que heredó el gusto por esa marca alemana de su padre, quien tiene un vocho y una vanagon.