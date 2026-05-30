Patrick Pemberton asume un nuevo reto profesional en su carrera

Patrick Pemberton asume un nuevo reto en su carrera y llega a un nuevo equipo, pero a ocupar un cargo en el banquillo.

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El exportero de equipos como Alajuelense y Carmelita integrará el cuerpo técnico de Escorpiones de Belén, equipo de la Liga de Ascenso.

Pemberton, quien tiene 44 años, trabajará como entrenador de porteros.

Patrick Pemberton será el entrenador de porteros de Escorpiones de Belén, equipo de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Escorpiones. (Foto: Facebook Escorpiones. /Foto: Facebook Escorpiones.)

Cuerpo técnico de Escorpiones

El exjugador Junior Díaz será el técnico del equipo herediano. Ricardo Arguedas, quien estuvo en Saprissa y Club Sport Uruguay, será su asistente y Enrique García trabajará como analista de video.

El cuerpo técnico se une al equipo por dos torneos cortos.