¿Patrick Sequeira ha recibido ofertas? Esto dice el papá del portero de la Selección de Costa Rica

Patrick Sequeira escogió el camino más rudo para hacer una carrera, jaló para Europa muy joven y le ha costado consolidarse, es por eso que sus papás disfrutan el doble el gran momento que pasa el arquero con la Sele.

Don Gilberth Sequeira y doña Xinia Mejías se emocionaron hasta las lágrimas con la actuación espectacular de Patrick Sequeira ante Brasil, en la Copa América.

Sequeira no solo hizo un partidazo, sino que fue nombrado el mejor jugador de la mejenga y fue parte del equipo ideal de la primera fecha del torneo.

Patrick Sequeira fue el jugador del partido Costa Rica vs Brasil.

Su actuación hizo que le llovieran muchos elogios de la prensa internacional, ya se especulan algunos nombres de equipos interesados, pero el arquero del Ibiza, sigue enfocado en su trabajo.

Don Gilberth conversó con La Teja este miércoles sobre el montón de emociones que invaden a la familia del muchacho en estos momentos.

“En lo personal me siento muy bien, es como un sueño, estoy contento, el corazón se me quiere salir del pecho.

Esto fue lo que nos dijo el tata del portero tico:

-De alguna manera fue un partido como los octavos de final ante Grecia en Brasil 2014, que uno quería que se acabara, ¿le recordó esas sensaciones?

La actuación de Patrick Sequeira fue brillante. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Correcto, uno quiere que se acabe, estaba contando cada minuto que pasaba, fue algo tremendo y cuando vi que el árbitro repuso cinco minutos dije, ‘demasiado’. Lo vivimos muy emocionante.

-¿Cada atajada de Patrick lo festejaron como un gol?

360 — los minutos con la valla invicta de Patrick Sequeira

- Claro que sí, la familia estaba alegre, nos poníamos a brincar y todo, porque le estaba diciendo a mi familia que antes lo criticaban los periodistas porque decían que los partidos contra Granada y San Cristóbal que no le había llegado tiro a marco y esta vez fue diferente.

- ¿Pudo dormir?

- Le voy a ser sincero, no pude dormir, me quedé en la cama dando vueltas, pensando, hablando con mi señora. Es una bendición Patrick, una bendición que Dios nos ha dado.

- Ya son cuatro partidos clase A con la valla en cero, ¿se imaginó eso?

- Francamente eso es para admirar, me tiene muy contento porque son cuatro partidos y no ha permitido el gol. Se nota que hace bien el trabajo.

Patrick Sequeira habla todos los días con don Gilberth Sequeira y doña Xinia Mejías, sus padres.

- ¿Cuál fue la jugada que más lo hizo sufrir?

- La raya de Paquetá, francamente fue una raya cuando vi que le metió los puños, fue emocionante. Fue un tapadón (en realidad fue Guilherme Arana el que remató)

- Incluso fue el mejor del partido...

- Francamente cuando vi eso por la tele, que Patrick había sido el mejor, me sorprendí porque era con Brasil y con esas figuras que tiene ese equipo. Fue otra gran alegría para todos.

- ¿Se comunicaron con él?

- Todos los días hablamos por videollamada, Patrick se ha caracterizado por su humildad, siempre le he dicho que tenga los pies en la tierra, somos piso e’ tierra y le he dicho que sea así, que no puede ser un mozote, pero vieras que no me preocupa porque es muy tranquilo y humilde.

- Y la gente de barrio Quinto, ¿cómo estuvo?

- Muchos vecinos claro que nos felicitaron, muchos por celular, el teléfono no paró de sonar. También los compañeros de trabajo. Es muy bonito.

- ¿Patrick le dijo algo sobre algún equipo que esté interesado en él?

- Todo es paso a paso, no precipitarse, no se escuchan rumores porque, es algo que los distrae a ellos y él está enfocado, está pensando en la Copa América y luego que sea lo que Dios, pero lo primero es lo primero.

-¿Y piensa que puede repetir una buena actuación ante Colombia?

- Colombia es un equipazo, siempre respetado, pero vieras que Patrick está tranquilo, yo soy el que le digo que estoy nervioso y él es el que nos da paz. Me dice que me esté tranquilo que para eso él trabaja.

Con cada partido, Patrick Sequeira no solo demuestra su talento, sino también la fortaleza y apoyo incondicional de su familia. Mientras Costa Rica celebra esta actuación como una victoria, los aficionados esperan con ansias ver qué otros logros están en el horizonte para este joven y prometedor portero.