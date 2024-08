Patrocinador de Guanacasteca propone invertir un millón de dólares, pero esto pide a cambio

El empresario y patrocinador de Guanacasteca Ronny Cortés aseguró a La Teja que está dispuesto a invertir un millón de dólares si fuera el presidente del equipo y Erick el “Cubo” Torres sería su mano derecha.

Además, pese a su descontento con la situación del club, asegura que el entrenador Mauricio Soria no se va a ir del equipo pese a lo que se ha informado en medios de comunicación.

Ronny Cortés junto Erick Torres. (Facebook )

Cortés dijo que se deben corregir cosas con urgencia y pidió, aunque lo une una amistad con el actual presidente Jorge Arias, que se vaya, junto con toda la directiva y que si él debe asumir, lo hará con gusto.

Dijo que Erick “el Cubo” Torres le ayudaría a poner las cosas en orden y que entraría de una vez, con una inversión multimillonaria.

“Yo apoyo a los jugadores en que el señor renuncie, comprendo a los jugadores. Son puros celos porque la gente me pide a mí, pero no iría a hacer cosas que no son, iría para mejorar”, comentó el empresario quien tiene apartamentos, fincas, rent a car, bienes raíces

-¿Usted aspira a ser presidente?

-Vea, la gente me pide, si tengo que llegar para cambiar cosas lo haría aunque sea un año.

-¿Cuánto le entristece esta situación?

- Es la peor pesadilla para un empresario que quiere esta institución, sin ningún interés porque el equipo me deja salidas. La situación me decepciona, pido un cambio ya, hoy mismo, de junta directiva, aunque me manden a echar, pido cambio de toda la junta directiva, que se vayan todos.

Mauricio Soria podría dejar el club aunque Ronny Cortés dijo que no se irá.

LEA MÁS: Dylan Flores, el volante de los golazos de media distancia al que Herediano debe poner cuidado

-Y está dispuesto a asumir?

- Estoy con los jugadores, si me ponen de aguatero, voy de aguatero, si me ponen de presidente invierto un millón de dólares de entrada. Aquí tengo a “Cubo” Torres e iría conmigo en esto, me dice “vamos, yo le ayudo, le pongo eso en orden, traigo jugadores de México, de donde sea y levantamos al equipo”.

Molestia

Ronny expresó que al equipo le han ingresado 160 mil dólares por los dos partidos de la Copa Centroamericana y que no es posible que no tengan cinco mil dólares para pagar los carros que tienen los jugadores, que además, los poseen con una tarifa muy baja, según reveló.

Cortés les tenía auto, incluso al técnico, pero se los quitó luego de que supo todas las supuestas anomalías que hay a nivel administrativo.

Aseguró que los jugadores le hicieron llegar a él primero, la carta que anda circulando.

“Yo mismo les voy a llevar los vehículos para que se queden los jugadores extranjeros y el señor Soria.

Guanacasteca perdió en Guatemala ante el Municipal 3 a 1. (Orlando Chile Monroy/Orlando Chile Monroy)

“A Leverón le digo que no se preocupe, que ya va a tener el carro, no tiene que pagar nada. Me acaba de llamar el vicepresidente del equipo y estamos haciendo todo lo posible, yo estoy corriendo para jalar los vehículos porque lo que más les molesta a ellos es no tener un carro para movilizarse y lo peor es que está en el contrato”, manifestó Cortés.

También dijo que dejó de pagar los alquileres de apartamento.

“Entra un montón de plata y ¿por qué tengo que pagar yo?”.

Cortés agregó que el equipo tiene dos juegos claves esta semana (ante Managua FC por la Centroamerica y Santos) y no pueden permitir que se queden sin técnico, por eso, aunque está molesto, prefiere ceder, volver a llevar los carros a los jugadores y al entrenador y convencerlos de que se queden.

“No podemos permitirnos quedarnos sin técnico, estoy en Santa Cruz, voy para Sámara a traer los vehículos y que estén contentos. Se los quité porque tienen varios meses de no pagar, pero el presidente Jorge Arias se comprometió a pagar la otra semana”.

La Teja llamó y le puso un mensaje al presidente del club, Jorge Arias, pero no cotestó. También lo hicimos con el director deportivo, Yosimar Arias, pero tampoco respondió.