Paul Mayorga señala cuál es el principal problema en la portería de Alajuelense

En Liga Deportiva Alajuelense se ha conseguido una estabilidad en la portería desde la llegada del portero uruguayo Washington Ortega y ahora, se reforzó con el gran nivel que mostró Bayron Mora en el semestre anterior y en el inicio de este, ante la ausencia del guardameta sudamericano por una lesión.

Gracias a eso, el León consiguió el cetro de tricampeón de Centroamérica con Mora en el arco, en la final disputada ante el Xelajú, y al mismo tiempo logró la estrella 31 ante Saprissa, su máximo rival, con Bayron de portero, en el duelo de vuelta disputado en el Alejandro Morera Soto.

Paul Mayorga hizo una crítica al manejo de la portería de Alajuelense

Sin embargo, para el expreparador de porteros de los rojinegros Paul Mayorga, quien salió de la institución en el 2014, los erizos están cometiendo una equivocación con los arqueros.

“Uno de los errores es que, debido a una lesión de Ortega, empezó Bayron y lo estaba haciendo bien, por lo que creo que lo debieron haber sostenido un poco más porque esto también le daba al club la posibilidad de consolidar a un portero y no solo contar con la necesidad de que tengamos a Ortega. Básicamente, Ortega tuvo que esperar un tiempo y luego volver a jugar, por lo que, según mi criterio, no hubo una determinación correcta, al no darle continuidad a un portero que estaba agarrando confianza y que se podía convertir en el portero estelar más adelante”, comentó Paul en una entrevista con La Teja.

Paul Mayorga afirma que Bayron Mora debió tener más continuidad en el arco

“Yo con 17 años llegué a la Liga Deportiva Alajuelense y debuté en primera y después vino la competencia; Alejandro González se retiró y llegó Alexis Rojas, así que jugaba Alexis un tiempo y otro tiempo agarraba yo la racha. Eso hizo que me consolidara como portero de la Liga Deportiva Alajuelense y tuviera una trayectoria, gracias a Dios, muy exitosa, pero hoy en Alajuela no hay eso, solo Washington, y lo hace bien, pero por una lesión tuvo oportunidad el otro muchacho y no aprovecharon eso para darle más continuidad y que se consolidara como arquero de primera división y de Alajuelense”, acotó.

Paul Mayorga, exportero de Alajuelense reveló que uno de sus nietos lucha contra el cáncer.

“Bayron ahorita no está jugando porque volvió a jugar Washington, quien es un portero de mucha experiencia y su estilo de juego es muy efectivo, así que cuando Ortega juegue, es difícil que pueda llegar otro a jugar porque él no le va a dar chance, ya que tiene la personalidad y el carácter necesario para asumir la responsabilidad del arco de un equipo como la Liga”, mencionó.

Mayorga alabó a Washington Ortega como portero

Mayorga revela la clave del éxito de Ortega en el arco manudo

El expreparador de arqueros liguista fue claro en alabar el gran trabajo del portero uruguayo que llegó el año pasado al club.

“Su estilo de juego a mí me gusta, es sobrio, no le interesa brillar, por eso me parece que ha sido tan exitoso en el club; a él le interesa ser efectivo, está bien ubicado, tapa sencillito, no anda buscando en bolas sencillas pegar un brinco y volar, él no es de ese tipo de portero. Esa sobriedad, sin conocerlo, y su mentalidad de ser efectivo, me parece que es uno de los factores por los que Alajuela volvió a ser campeón”, sentenció Mayorga.

Desde la llegada de Washington Ortega, la Liga fue campeón de Copa el año pasado, de Recopa, de la Centroamericana y del certamen local.