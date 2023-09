Paulo César Wanchope reparó una injusticia que estaba haciendo en el Cartaginés

Justin Daly marcó un doblete en la victoria de Cartaginés sobre Pérez Zeledón. Fotografía: Cartaginés

Paulo César Wanchope ha sido un hombre injusto en algunas decisiones y con algunos jugadores, como él mismo confesó la semana pasada, y uno de ellos es Jostin Daly.

El triunfo de Cartaginés por 4-0 sobre Pérez Zeledón este miércoles tuvo por todo lado el sello del atacante, se fue de doblete y asistencia, lo que muestra que sin tener tanto nombre como otros o menos prensa, le está respondiendo en grande.

Jeikel Venegas también se fue de doblete, pero del extremo se ha hablado muchísimo y no es sorpresa para nadie.

Chope reconoció su injusticia tras el partido contra Sporting del domingo, cuando por enésima vez le cuestionaron por qué dejó a Marcel Hernández en banca y en su lugar le dio chance a Jostin.

“El tema de Marcel siempre será mediático versus otros jugadores que también están haciendo bien las cosas, en todos estos partidos, Daly no ha jugado y no me han preguntado por Daly que antes del partido de hoy, tiene 447 minutos y tres goles, o sea tenía sentado al goleador y nadie se dio cuenta.

“Uno como entrenador trata de ser justo, pero la vida no lo es y mucho menos el fútbol y he estado siendo muy injusto con Daly por lo que le di el chance y a Marcel le tocó esperar. No me lo preguntaron, pero por eso les comparto esos datos”, dijo Paulo.

Goleador. Tres días después de aquella declaración, Daly tiene 592 minutos y cinco goles, es el goleador blanquiazul y se muestra en un gran momento.

Ante la falta de reflectores y de preguntas por él, el exjugador de Herediano, Sporting y Guadalupe con fútbol, goles y ganas hace quedar bien a su entrenador y sus decisiones, demostrando cuál es el delantero de los centenarios en mejor momento.

Ante los Guerreros del Sur, lo de Daly fue muy bueno, abrió el marcador a los 14 minutos con un tanto de goleador, llegando a cerrar bajo el marco un buen centro de José Luis Quirós desde la derecha.

El gol fue vital para abrir a un equipo que apenas se estaba acomodando y que con Geiner Segura, al menos, se había visto bien, aunque no siempre sacara los resultados, pero el regreso del fantasma a la Ciudad de las Brumas, sin duda, fue amargo,

Jeikel Venegas marcó doblete con Cartaginés ante Pérez Zeledón. Foto: Prensa Cartaginés

Luego cerrando el primer tiempo, Jostin volvió a aparecer, ahora en las afueras del área filtró un servicio de profundidad muy bueno a Jeikel y el ocho azul definió muy bien, sin broncas ante el achique del meta sureño, Daniel Fonseca.

Daly hasta evitó un gol insólito, porque en una bola que iba para adentro, no se pudo quitar de la línea para que la pecosa pasara y más bien la terminó sacando, detalle que eso sí, por lo hecho se le perdona.

Arrancando el segundo tiempo, el árbitro David Gómez vio un penal clarito para los locales ¿Quién lo tiró? Quién más que el hombre del partido, el cual clavó a los 48.

Antes que Chope se mandara con cuatro cambios de una, ya pensando en cuidar fichas y en el partido del fin de semana en Nicoya ante Guanacasteca, Jeikel cerró la cuenta con el 4-0 a los 71. Otra buena definición al palo largo del portero.

Ya entró Marcel a los 72 para jugar “con la banca” luego que las fichas estelares no le dieron opción a un Pérez Zeledón ralito, que se queda corto en argumentos para competir por puestos importantes y se estanca en los puestos de abajo de la tabla.

Ya veremos cómo sigue Chope, si seguirá siendo justo con quién sí lo merece, con quien no hace caras y le está respondiendo, o sí volverá con aquellos por los que siempre preguntan los periodistas