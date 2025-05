Paulo Wanchope criticó al VAR y hasta cuestionó a sus antiguos patronos

Paulo Wanchope no se anduvo por las ramas a la hora de hablar del VAR, este martes, durante la conferencia de prensa, previa al juego de vuelta de la semifinal ante Herediano.

Paulo Wanchope no está convencido que el VAR fuera una inversión, lo llamó "gasto". (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Chope se manifestó en contra del VAR y dijo algo que debe retumbar en los oídos de sus antiguos jefes, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Costa Rica fue el primer país centroamericano en tener VAR, pero no sé si es la prioridad, hubiera preferido que ese dinero se invirtiera en los jóvenes”, manifestó el estratega de Saprissa.

Eso lo dijo ante las inconsistencias que ha mostrado la tecnología del VAR, con decisiones polémicas y que ni entrenadores, jugadores o aficionados saben qué esperar.

Según él, el VAR debió intervenir el domingo, cuando hasta tres jugadores florenses agarraron a Kendall Waston.

“Creo que era mejor que la Federación dijera: ‘tenemos un presupuesto para los clubes que presenten un plan de divisiones menores, les vamos a dar tanto’”, afirmó.

Wanchope criticó el VAR por la nebulosa que existe alrededor de las decisiones. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Dijo que con la implementación de esa tecnología en Costa Rica, se debe cambiar la forma de marcar dentro del área, porque ya no es como cuando le tocó jugar a él, que no había VAR.

“La tecnología y el VAR en estos tiempos marcan la tendencia de cómo jugar, antes uno como delantero le marcaba el pase al compañero, ahora no se puede hacer así porque hay fuera de juego”, señaló.

Eso lo introdujo para explicar que tampoco se puede marcar de la misma forma a como se hacía antes. Incluso, en una nota de La Teja se explica que se usaban hasta alfileres y agujas para lastimar a los rivales.

“Antes sí se podía marcar de esa forma, pero tenemos que cambiar, ahora no se puede agarrar, no se puede sujetar, al menos en el fútbol mundial no se puede, aquí aún se puede”, dijo.

Chope dejó claro que el VAR llegó para quedarse, pero advirtió que mientras no se aplique con justicia y claridad, seguirá levantando la voz.

“Tenemos que cambiar la forma de marcar, porque lo que en el fútbol mundial es falta, aquí aún se permite”, advirtió.