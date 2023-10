Paulo Wanchope explicó los motivos por los que se deshizo en elogios para Alajuelense

Paulo Wanchope fue muy franco sobre lo que ve en el equipo de Andrés Carevic. (Rafael Pacheco Granados)

La manera cómo Alajuelense quitó la posibilidad de ganar el título a Cartaginés con un demoledor 6-1 en el marcador global hizo que el técnico brumoso Paulo Wanchope les enviara muchos elogios a los liguistas.

Chope no se anduvo por las ramas para asegurar que después de verlos de cerquita, siente a los manudos como los grandes favoritos para dejarse el título de la Copa Centroamericana.

Le consultamos al entrenador blanquiazul en qué se basa para dar ese criterio y no se quedó corto para halagarlos muchísimo en casi todo aspecto.

“Es que le he visto de todo. Es un equipo sólido, es un equipo muy práctico, que no se complica, sus jugadores si están bajo presión saben jugar largo también, no solo en corto. Hoy (este jueves) creo que no tuvieron una muy buena posesión, pero sí fueron muy prácticos a la hora de lanzar a sus delanteros, la posibilidad de sus delanteros de luchar cada balón, de jugar por los costados y tirar centros, siempre la posibilidad de buscar a sus jugadores entre líneas con un pase simple, certero, bueno, creo que eso es lo que los tiene ahí y serán sólidos para este torneo”, explicó.

Paulo Wanchope en conferencia luego de partido ante Alajuelense

Esa misma sensación fue compartida por dos jugadores blanquiazules luego de ver al León de cerca.

“Sí, sí la verdad que si lo comparto, han jugado muy bien, es un buen equipo, se conocen bien, están haciendo bien las cosas y se le han dado los resultados”, dijo el atacante Josimar Pemberton.

Por su parte, Kenneth Cerdas reconoció que en este momento sí nota una diferencia clara entre ambos planteles, pero también destacó una debilidad rojinegra.

Kenneth Cerdas y Paulo Wanchope fueron muy claros en las virtudes que ven en Alajuelense. (JOHN DURAN)

“Por los últimos resultados yo diría que sí. La Liga es un equipo demasiado contundente, tiene una planilla demasiado amplia y a nivel de inversión creo que estamos muy lejos, pero en la cancha son once contra once y si bien es cierto la Liga mostró mucha contundencia, el resultado fue un poco grosero y tal vez no era para este marcador”

“La Liga es un equipo muy solvente, creo que estamos muy claros en su idea de juego y si no está un jugador, el que llega ya sabe que tiene qué hacer, si bien el entrenador pasa dando indicaciones, como se dice cantando el juego, ellos tienen un rol y una idea de juego muy definida que marca mucho la diferencia a comparación de otros equipos que empiezan a tirar la bola a ver que pescan arriba. Creo que el único problema de la Liga y tal vez me es muy atrevido decirlo, es en las llaves finales, por lo que habría que ver cómo les va en esta instancia, pero sí es un equipo arrollador”, comentó el volante.

Los manudos se enfrentarán al Herediano por un campo en la final de la Copa Centroamericana, mientras que Cartaginés deberá jugar un repechaje ante el Comunicaciones de Guatemala por un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf, adonde el Team y el León ya están clasificados.