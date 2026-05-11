Paulo Wanchope fue convocado por FIFA para cumplir importante misión durante el Mundial 2026

Costa Rica no estará dentro de la cancha en el Mundial Norteamérica 2026, pero sí tendrá representación de peso fuera de ella: Paulo César Wanchope fue elegido por la FIFA para integrar el Grupo de Estudios Técnicos (TSG) del torneo.

Paulo Wanchope será una de figuras del grupo de estudio técnico de FIFA durante el Mundial 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Mediante un comunicado oficial, la FIFA anunció que el histórico exdelantero costarricense formará parte del equipo de entrenadores y analistas internacionales que observarán los 104 partidos del Mundial, con el objetivo de analizar tendencias, rendimiento y aspectos tácticos del juego.

Wanchope compartirá en este exclusivo grupo junto a figuras reconocidas del fútbol mundial como Jürgen Klinsmann, Gilberto Silva, Pablo Zabaleta, Jon Dahl Tomasson, Tobin Heath y Aron Winter, entre otros.

La FIFA resaltó la trayectoria de Wanchope tanto como referente de la Selección de Costa Rica, así como por su experiencia dirigiendo a la Tricolor, lo que pesó para incluirlo en este panel de expertos.

Paulo Wanchope estará en el grupo de estudios técnicos de FIFA. (FIFA.com/FIFA.com)

¿Qué hará Paulo Wanchope en el Mundial 2026?

El Grupo de Estudios Técnicos tendrá la misión de evaluar cada partido del torneo y compartir análisis especializados en tiempo real, tanto para los equipos participantes como para el público.

La iniciativa fue impulsada por Arsène Wenger, legendario entrenador francés y actual jefe de desarrollo global del fútbol en la FIFA.

“Durante el torneo, la FIFA compartirá las métricas y los datos de rendimiento más modernos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA con la audiencia mundial por televisión e internet, así como con los equipos participantes y sus jugadores.

“Desarrollado por el equipo FPI de la FIFA y el Sr. Wenger, el servicio Enhanced Football Intelligence ofrecerá información novedosa y fascinante para enriquecer la cobertura y el análisis de cada partido del torneo mediante un conjunto único de elementos visuales, tanto durante como después del partido, presentados con realidad aumentada y gráficos tradicionales”, destacó la nota.

Arsène Wenger explica el objetivo del grupo técnico

Por su parte, Wenger detalló el propósito del equipo de expertos.

“El Grupo de Estudio Técnico ayuda a identificar tendencias en el juego, preparar a futuras generaciones y contribuir al desarrollo del fútbol.

“Con un nivel de datos de alta calidad sin precedentes, el TSG podrá describir, analizar e interpretar lo que sucede en el terreno de juego de una manera que inspire tanto a expertos técnicos como a aficionados al fútbol.

“No solo estamos recopilando más datos que antes, sino que también buscamos el equilibrio perfecto entre la experiencia técnica y los datos. Al mismo tiempo, queremos compartir nuestras observaciones técnicas en tiempo real durante el torneo”.

Desde Miami y los estadios del Mundial

Los integrantes del grupo seguirán los encuentros, ya sea desde los estadios o desde un centro especializado en Miami.

Además, por primera vez, los aficionados podrán acceder al análisis técnico del TSG en tiempo real mediante redes sociales y el canal de YouTube del Centro de Entrenamiento de FIFA.