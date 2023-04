Paulo Wanchope le tiró con todo a la Fedefútbol por veto al Fello Meza

Paulo Wanchope no se anduvo por las ramas para señalar las cosas que no le gustan. (Rafael Pacheco Granados)

Paulo César Wanchope la volvió a hacer en una conferencia y de nuevo luego de un partido ante Herediano, pero en esta ocasión sus balas no fueron contra los florenses, sino contra la Fedefútbol.

El técnico del Cartaginés le tiró con todo al Comité de Licencias y a la Federación, debido a los motivos por los que vetó el estadio Fello Meza en el cierre del torneo.

Para Paulo, igual que lo piensa el gerente deportivo del club, Leonardo Vargas, hay un tema político de por medio de manera clara y explicó los motivos.

“Puede ser que eso sea así, vea, el estadio por ejemplo de Pérez Zeledón el área grande de un costado está muy pegado a la línea y del otro hay más espacio, eso reglamentariamente no se puede y por eso creo que puede ser algo político, porque el presidente de Pérez está en la Federación y se pueden dar cosas, es una cuestión política y eso es muy obvio, pero estamos preparados para todo.

“La dirigencia tiene que mejorar si queremos tener desempeño a nivel internacional, todas estas cosas no nos hacen crecer como fútbol, yo entiendo la política, pero esto no puede afectar lo deportivo. Hay que mejorar el fútbol, no dañarlo y menos que algunos estén en el fútbol para servirse y sacar ventaja de esas cosas.”, tiró sin contemplaciones.

Para Chope que les pongan este tipo de pruebas es una muestra que más bien les quieren poner trabas porque los ven creciendo.

“Yo le dije a los muchachos, esto es un halago y si están haciendo todo eso es por algo, son cosas que pueden desestabilizar a cualquier grupo, pero a nosotros no, más bien nos están haciendo más fuertes y creo que estamos concentrados en lo que debemos hacer”, añadió.