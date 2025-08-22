Paulo Wanchope no seguiría en Saprissa y un viejo conocido sería su reemplazo

Paulo Wanchope no seguiría en el Saprissa. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Redes Saprissa)

Paulo César Wanchope estaría negociando su salida del Deportivo Saprissa.

Hace unos minutos, la cadena ESPN informó que la Cobra no seguiría más en el banquillo morado.

Una fuente cercana a La Teja confirmó que a Chope le tenían la medida puesta: si perdía tres partidos quedaba fuera. En un principio, le iban a dar chance al martes, cuando Saprissa enfrente al Motagua por la Copa Centroamericana, pero todo parece que su salida sería antes de ese encuentro.

La fuente también destacó que quien llegaría al banco morado sería nuevamente Vladimir Quesada, quien cuenta con el visto bueno de Erick Lonis.