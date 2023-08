Paulo Wanchope pide a Concacaf algo que tiene que ver con el arbitraje

El entrenador del Cartaginés, Paulo Wanchope, sugirió algo a la Concacaf, este martes en la conferencia de prensa, posterior al partido ante Universitario.

Cartaginés empató a dos goles con Universitario de Panamá y clasificó de segundo lugar a octavos de final, detrás de Saprissa. Los morados golearon 5 a 0 a Cobán Imperial de Guatemala, ese detalle hizo que Chope sugiriera algo muy válido.

Paulo Wanchope dijo que el árbitro no podía ser guatemalteco cuando un equipo chapín del mismo grupo se jugaba la clasificación. (Rafael Pacheco Granados)

“No deben poner a un árbitro guatemalteco, es mucha presión para ellos, para los jugadores y es una bonita sugerencia. Está bonita la competencia, el formato, pero es un detalle que no es menor. El Cobán Imperial se jugaba la clasificación en ese momento y nos meten un trío guatemalteco. Es algo a valorar, está mal, acá nos jugamos todos, nos podemos poner nerviosos y no es posible que pase, en el mundo no pasa esto”.

Jossimar Pemberton anotó el gol del emapte y de la clasificación. (Rafael Pacheco Granados)

Chope remarcó que lo dijo no porque los árbitros fueran guatemaltecos, sino porque hay que ver las nacionalidades de los réferis cuando un equipo de ese país tiene participación

El árbitro del partido fue Mario Escobar, de Guatemala.