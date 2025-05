Paulo Wanchope brincó como pocas veces cuando le contaron lo que dijo el Machillo antes de él

El técnico del Deportivo Saprissa Paulo Wanchope justificó los minutos que le dio al defensor Ryan Bolaños. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El técnico del Deportivo Saprissa respondió a las críticas y explicó por qué le dio minutos al jugador Ryan Bolaños.

El defensor es uno de los futbolistas más criticados por la afición morada y esto dijo Chope de los minutos que le dio al limonense. El jugador tenía 55 días de no sumar minutos.

“Alberth (Barahona) tenía mucho de no jugar y lo pusimos en un partido muy importante, Orlando (Sinclair) también tenía tiempo de no jugar.

“Ryan entreó muy bien y lo pusimos pensando en el partido que era hoy (domingo), Alajuelense es muy fuerte por los costados y consideramos que Ryan podía ayudar a Joseph (Mora) y pensamos que fue un cambio oportuno”, destacó.

El jugador Ryan Bolaños (19) es uno de los más criticados por la afición. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cambio de chip

- ¿Por qué cambió tanto Saprissa de un tiempo a otro?

Creo que es importante mencionar que fue un partido complicado, por como estaba la cancha, por el tipo de juego que hacemos y fue difícil para nuestros jugadores adaptarse a esta situación.

Pero bueno, a lo último rescatamos el punto con pundonor, con lo que es Saprissa; a pesar de muchas cosas, las cosas raras que hay, con pundonor, empuje, con menos fútbol, porque no se podía jugar.

- Usted habla de cosas raras, ¿a qué se refiere con estas cosas raras?

Ustedes (prensa) lo han visto, no entremos en eso, por dicha se dio un buen espectáculo pese a la lluvia, el estado de la cancha, fue un escenario lindo y la gente se comportó a la altura. Espero que después del partido todo siga con normalidad.

Estamos para analizar las situaciones y seguir luchando con perserverancia, no cayéndonos, tratando de no desconcentrarnos, para seguir disfrutando de esta etapa final.

- Óscar Ramírez dijo que cree que alguien pudo filtrarle información al Saprissa o que pudo ser virtud suya en el análisis que hizo...

Óscar no es el único técnico que analiza y estudia, yo entiendo que ustedes respetan mucho a Óscar, ha ganado un montón, pero es lo mínimo que tiene que hacer cualquier entrenador en el mundo, preparar el partido, es lo más normal.

No está haciendo nada extraordinario, soy muy preciso y no necesito decirles cuántos videos, lo que analizo del rival y que Mariano haga cambios de orientación, no es una sorpresa.

