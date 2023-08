Paulo Wanchope reconoce que el Cobán Imperial los metió atrás

El entrenador del Cartaginés, Paulo Wanchope, reconoció este martes por la noche que el Cobán Imperial los metió atrás en el partido, pero salió muy contento con el triunfo que obtuvieron.

Cartaginés venció por la mínima al equipo chapín, con gol de tiro libre de Douglas López y revivió las opciones de clasificar a la siguiente ronda, pese a que por muchos tramos se vio sometido al constante asedio de los guatemaltecos.

Cartaginés tuvo que defenderse con todo. (Hamilton Ramírez, Cartaginés)

“Uno quiere tener el control de la pelota, que todos los partidos sean favorables; en ese sentido, a veces, no se puede. Fue un rival complejo, complicado, nos metió atrás; de alguna manera, conocen más este campo de juego, pero también tuvimos el arte de saber defender y, si se dieron cuenta, hicimos muchos movimientos para contrarrestar, cambios de hombres, de sistema, terminamos con un 4-3, para llenar el medio campo, pudimos contener y sacamos el resultado”, opinó el entrenador brumoso.

Entre los movimientos que hizo, Chope explicó que cambió de laterales entre José Luis Quirós y Aubrey David porque el trinitario tenía problemas para contener a los atacantes del Cobán.

“Uno dentro del juego tiene que ver qué jugadores sacan provecho contra algún defensor nuestro y por las características por allí sacaban ventaja, con José Luis los contuvimos. La parte física cuenta, Aubrey llegó entrado el campeonato y no tuvo ese acondicionamiento con el equipo y eso pasa factura”, añadió.

Agregó que el estado anímico es bueno para enfrentar un partido tan duro como el del sábado ante el Deportivo Saprissa, luego de meterse en la pelea por la clasificación en el torneo internacional.

“Hay tranquilidad, pero no nos podemos relajar; todo lo contrario, hay que seguir atentos, trabajando más duro porque estamos en la punta y todos van a querer tratar de ganarnos y este sábado hay un partido durísimo contra Saprissa. Teníamos que ganar, puntuar, gracias a Dios ganamos y estamos vivos “, añadió.

Chope defendió su idea de no ir a reconocer el estado del terreno de juego el lunes, pues tiene suficiente conocimiento de lo que ocurre en Cuidad de Guatemala.

Darryl Parker vive un momento muy bueno con el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo hicimos bien, tengo años de venir acá a Guatemala, el tráfico es pesado, complicado, no hay que exponerlos a esa hora. Estábamos relativamente cerca, el plan salió, no quisimos hacer mucho tampoco, pues venimos jugando seguido y no era conveniente”, añadió.

Chope inició la conferencia con un saludo solidario para el entrenador del Cobán, el uruguayo César Eduardo Méndez, quien perdió a su mamá este miércoles. Ella vivía en Costa Rica.

El portero Darryl Parker expresó, por su parte, que su trabjjo se ve reflejado en la cancha y que la competencia es buena.

“Sabíamos que iba a ser difícil, si queríamos un partido tranquilo tenías que ir a buscar el segundo gol, no salían las cosas y tuvimos que meter. Tuvimos que cuidar el cero, era de detalles, hicimos bien las cosas y sacamos los tres puntos”, apuntó el guardameta.