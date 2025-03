Paulo Wanchope sale en defensa de David Guzmán y habló sobre el resbalón del jugador

16/02/2025. Partido de Saprissa y Santa Ana en el Estadio de Piedades, Santa Ana. Fotografía:!Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Paulo Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, salió en defensa de David Guzmán, uno de los jugadores más cuestionados por la afición morada en este torneo.

El jueves por la noche, el Loco se resbaló, mientras disputaba la pelota con el jugador santista Armando Ruiz y el futbolista caribeño no perdonó, se fue solo hacia el marco de Esteban Alvarado y marcó el segundo tanto a favor del Santos.

Este viernes, le preguntaron al entrenador morado por esta acción y sobre el error que cometió el jugador morado.

“Todos nos hemos resbalado, yo me resbalé muchas veces cuando era jugador. Steven Gerrard se resbaló cuando era jugador con el Liverpool y esto no es un error.

“Guzmán nos da cosas importantes que tal vez la gente no ve, es muy sereno, nos da tranquilidad con la pelota. Cuando la situación está como está, siempre se va a señalar a algunos jugadores o al entrenador”, comentó.

Chope habló del juego contra Herediano, que será el domingo, a las 4 p.m. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Lo que lo ocupa

Chope también habló de lo que le ocupa sobre el partido contra Herediano, que será el domingo, a las 4 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

“Lo que me da vueltas en la cabeza es el partido contra Herediano. Ya dije que debemos ver lo positivo y lo negativo del rival, ver lo nuestro y buscar el once ideal para el domingo y sacar la victoria. Es lo que tengo en mi mente.

“Mariano ya estaría habilitado, es nuestro capitán y es probable que esté en el campo”, afirmó.

El entrenador habló del actual momento del Saprissa y de la frustración en el camerino.

“Algo positivo es que uno ha estado en esa situación como jugador. Ahora, muy bonito, me recuerdo de los goles, pero cuando los fallaba, me acuerdo de lo que me decían cuando no hacía goles.

“Si yo no viera que ellos están aplicando lo que se está entrenando, sería diferente, tal vez estaría inquieto. Pero tuvimos opciones importantes y claras. Si seguimos ese patrón de tener ese volumen, yo le aseguro que en los partidos que vienen haremos más goles” afirmó.

¿Es posible llevar a cabo un proceso en el Saprissa?

“Cuando uno viene a Saprissa ya sabe a lo que viene. El objetivo es este, ya se sabe. El objetivo de Saprissa es quedar campeón y punto.

“Por eso, ahora me ocupo en buscar la forma de estar cerca de la clasificación. Acá no se habla de proceso, no se habla de otra cosa más que competir y hacer las cosas bien”, afirmó.