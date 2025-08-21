Paulo Wanchope salió aplaudido tras la derrota de Saprissa, pero no por dirigir

Paulo Wanchope fue aplaudido tras la derrota de Saprissa, pero no por dirigir. (Captura/Captura)

Paulo Wanchope salió aplaudido en el partido entre el Club Atlético Independiente de Panamá y el Deportivo Saprissa por la Copa Centroamericana, aunque no precisamente por su papel como técnico.

Durante el encuentro, el exjugador devolvió el balón con un taquito sin mirar hacia atrás, un gesto que llamó de inmediato la atención de los narradores de ESPN.

“Mirá, mirá esto. Mirá cómo sale, bueno, cuánta calidad todavía para Wanchope, de taco”, expresaron los comentaristas, entre ellos Kike Wolf.

El video fue compartido por la cuenta de Concachampions, acompañándolo con la frase: “Olé, profe! Wanchope saca la magia”. En la descripción agregaron: “La clase no se pierde”.

Los internautas no tardaron en reaccionar y dejaron comentarios como: “La Cobra de jugador fue un crack, pero de técnico...”, “Mejor que vuelva a jugar porque como técnico, fracaso”, “Para eso sí está bueno”, “Lo más emocionante del partido”, “La clase no se pierde, pero el partido sí”, “Fue un crack y leyenda como jugador, pero como técnico y gerente deportivo no se le da”, “Como jugador sí”, entre otros.

Saprissa perdió el encuentro con marcador de 1-0. Actualmente, los morados ocupan el tercer lugar del Grupo C, mientras que los canaleros están en la segunda posición.